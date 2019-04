Tagliafico: "Het kan een natuurlijk moment zijn om de stap te zetten"

Ajax's linksback Nicolás Tagliafico heeft de deur op een kier gezet voor een mogelijke zomerse transfer naar Arsenal.

De linksback stapte in januari 2018 over van naar en hij heeft zich sindsdien razendsnel ontwikkeld. De Argentijns international wordt bij gezien als een mogelijke opvolger van Nacho Monreal.

"Ik denk dat het in de zomer een natuurlijk moment kan zijn om de stap te zetten", vertelt Tagliafico in gesprek met The Mirror . "Maar ik probeer er nog niet aan te denken om die stap te zetten, want we hebben veel belangrijke wedstrijden om ons op te focussen."

"Ja, het is vleiend (de geruchten met de Engelse clubs, red.), omdat ik denk dat het de meest competitieve competitie is. Wanneer je een kind bent, is het doel om naar Europa te komen en te spelen in een topcompetitie zoals de Premier League. Ik kwam naar Ajax vanwege de filosofie, de stijl van voetbal en de club."

"Ik had naar in Spanje kunnen gaan, maar ik wist dat ik bij Ajax zou leren en verbeteren, waardoor het de beste stap was - en het is gebeurd zoals ik had voorspeld. Het was het perfecte moment om naar Europa te komen, het was laat omdat ik 25 was, het is laat voor een speler. Het was moeilijk om de beslissing te nemen, maar ik moest een risico nemen."

"We hebben dit plan al heel lang gehad. Het is een club die gewend is om jonge spelers te verkopen, dus we weten dat we zo nu en dan moet herbouwen. Dit jaar is een van de beste jaren omdat we een team zijn. We gaan met elkaar om op dezelfde manier als een familie."