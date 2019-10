Tagliafico en Senesi krijgen oproep uit Argentinië, Martínez niet

Nicolás Tagliafico mag zich over twee weken bij de Argentijnse selectie melden voor de oefeninterlands tegen Brazilië en Uruguay.

Ook Lionel Messi maakt weer deel uit van het keurkorps van la Albiceleste . Marcos Senesi is in dezelfde periode opgeroepen voor Argentinië Onder-23, terwijl Lisandro Martínez geen interlandverplichtingen heeft.

Afgelopen week speculeerde TyC Sports dat Martínez mogelijk een uitnodiging voor het ‘grote’ Argentinië tegemoet kon zien. De enkelvoudig Argentijns international heeft echter geen uitnodiging ontvangen en hoeft zich ook niet bij de Onder-23 te melden. Tot voor kort was Martínez in principe een vaste waarde in het hoogste jeugdelftal van Argentinië, maar tijdens de meest recente interlandperiode maakte hij geen deel uit van het keurkorps van bondscoach Fernando Batista.

TyC Sports meldde destijds dat weigerde om Martínez beschikbaar te stellen voor Argentinië Onder-23. Om die reden liet de verdediger annex middenvelder verstek gaan tijdens de dubbele oefeninterland tegen Mexico Onder-23.

Feyenoorder Senesi was begin oktober wel van de partij en mag zich nu andermaal melden bij Argentinië Onder-23, dat zich begin 2020 wil plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio.

Bij het ‘grote’ Argentinië is Messi weer terug, nadat hij maanden geschorst was wegens zijn uitspattingen richting de arbitrage tijdens de Copa América. Ook Nehuén Pérez, door verhuurd aan Famalicão, heeft een uitnodiging ontvangen voor de oefeninterlands tegen Brazilië (op vrijdag 15 november in Saudi-Arabië) en Uruguay (op 19 november in Israël).