Tagliafico: "Die kracht van PSV moeten we onszelf ook aanleren"

Ajax neemt het zondagmiddag op tegen ADO Den Haag en de aanloop naar dat duel werd donderdagnacht ontsierd door een aantal incidenten in Amsterdam.

Meerdere fans van de Hagenaren richtten in het centrum van de stad vernielingen aan en bekladden onder meer verkeersborden, bushaltes, ramen van cafés en het beeld van de Dokwerker. Nicolás Tagliafico, die wel wat gewend is van zijn tijd als speler van Banfield en Independiente, is niet te spreken over het gedrag van de ADO-supporters.

"Niemand houdt van Ajax. Tenminste, elke keer dat we uitspelen", begint hij nog met een glimlach na een vraag van AT5 . "Maar dat is ook normaal, wij zijn een grote club. In Argentinië was het precies hetzelfde. Als je ergens op bezoek gaat moet je altijd alles geven, de tegenstander wil niet in eigen huis punten verspelen."



"Dit gaat echter te ver en helaas gebeuren dit soort dingen ook. Deze fans slaan erin door", vervolgt hij zijn verhaal. Tagliafico maakte in zijn geboorteland al het een en ander mee: "In Argentinië is het nog veel erger, mensen gooien stenen naar je als je langsrijdt. Het is logisch dat iedereen wil winnen, maar soms is het te extreem. We willen natuurlijk gewoon elke wedstrijd winnen."



PSV speelt op dezelfde dat als dat Ajax ADO treft de topper tegen Feyenoord en Tagliafico hoopt dat de rivaal punten gaat verspelen: "Het is balen als een concurrent op die manier in de laatste minuut scoort, als ze dan toch nog punten pakken. Ze hebben soms geluk. Het is een team dat vaak in de laatste minuten scoort, dat is ook een kracht. Ze geven niet op totdat het laatste fluitsignaal heeft geklonken, dat is iets wat wij onszelf ook moeten aanleren." Koploper PSV heeft momenteel vier punten meer dan de achtervolger uit Amsterdam.