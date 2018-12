Tadic ziet 'omschakeling' bij Real Madrid: "Dat is voor ons niet ongunstig"

Dusan Tadic is blij met Real Madrid als tegenstander in de achtste finales van de Champions League.

De Spaanse grootmacht was 'de droomclub' van de Servische buitenspeler in zijn jonge jaren. De ervaren Ajacied denkt dat hij en zijn ploeggenoten niet kansloos zijn om door te stoten naar de kwartfinale van het miljardenbal.

Tadic legt uit hoe het komt dat Real Madrid vroeger zijn favoriete club was. "Als kleine jongen was ik naast Ajax al fan van Real Madrid. Predrag Mijatovic speelde daar", aldus de aanvaller over zijn landgenoot. Afgelopen zomer vertrok Cristiano Ronaldo bij Real Madrid en sindsdien zijn de prestaties tegenvallend. Tadic vindt het zeker niet erg dat Ronaldo is vertrokken naar Juventus, maar had graag tegenover hem gestaan op het veld. "Je wil toch op het hoogste podium tegen de beste spelers spelen", wordt hij geciteerd door Het Parool .



Volgens Tadic is het een zware loting. "Maar Real heeft wel een mindere periode, zeker nu Cristiano Ronaldo is vertrokken zijn ze bezig met een grote omschakeling. Dat is voor ons niet ongunstig", aldus Tadic, die op weg naar het duel met de Spaanse topclub vertrouwen put uit de wedstrijden tegen Bayern München (1-1 en 3-3). "Dat je mee kunt komen met zo'n topploeg geeft vertrouwen." Ajax speelt op woensdag 13 februari eerst thuis tegen Real Madrid. Bijna drie weken later, op dinsdag 5 maart volgt de return in het Santiago Bernabéu. Beide duels beginnen om 21.00 uur.