Tadic stellig: "Als je zo denkt, kijk je er op een verkeerde manier tegenaan"

Ajax liep kort voor de winterstop tegen een aantal dompers aan, maar inmiddels lijkt de batterij weer opgeladen bij de ploeg van trainer Erik ten Hag.

De Amsterdammers belegden in de afgelopen tijd een trainingskamp in Qatar, versterkten zich met Ryan Babel en konden ook de geblesseerde Quincy Promes weer in de selectie verwelkomen. Aanvoerder Dusan Tadic is blij met de ontwikkelingen van de afgelopen weken.

"Het is erg belangrijk dat hij weer terug is, hij is een belangrijke speler voor ons. We hebben hem gemist en we zijn blij dat hij er weer is", reageert hij via de officiële kanalen van zijn club op de rentree van Promes.

De aanvaller heeft ook hoge verwachtingen van Babel, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van : "Het is ook fijn dat hij er is, hij heeft veel ervaring en kwaliteit."

"Dat is wat we nodig hebben. Ik hoop dat we hem zo snel mogelijk op zijn gemak kunnen stellen, zodat hij doorkrijgt hoe we willen spelen en wat we niet willen. En ook dat wij weten wat hij prettig vindt en wat niet."

De komst van Babel betekent wel dat er meer concurrentie is voor Tadic, die in de eerste seizoenshelft nog vooral in de spits speelde. Tijdens het trainingskamp werd hij echter ook gebruikt als rechtsbuiten en voor de Serviër is het geen probleem om op een andere positie te spelen.

"Je moet gewoon proberen om overal te kunnen spelen, of het nou op de vleugels, op 10 of in de spits is. Het maakt mij niet uit, ik wil spelen waar het team me nodig heeft."

In de periode waarin het lastig had, lag ook het spel van Tadic onder een vergrootglas. De aanvaller zou minder bepalend zijn dan hij in zijn eerste seizoen in de Johan Cruijff ArenA was en onder meer Hakim Ziyech en Promes trokken in de afgelopen maanden meer aandacht met hun spel.

Lees beneden verder

De captain ziet het echter niet als een probleem dat hij minder doelpunten maakt: "Ik heb minder gescoord, maar wel meer assists (veertien, red.) gegeven. Het hangt af van het moment, je moet zorgen dat je er staat voor het team. Dan maakt het niet uit dat je soms meer doelpunten maakt en andere keren meer assists geeft."

"Je moet ervoor zorgen dat je in bepaalde situaties de juiste keuzes maakt, dat is het belangrijkste. Wij moeten winnen, dan maakt het niet uit wie het doelpunt maakt." Tadic is dan ook niet van plan om in de tweede seizoenshelft nadrukkelijker op zoek te gaan naar goals.

"Als je zo denkt, kijk je er op een verkeerde manier tegenaan. Je moet je erop focussen dat Ajax wint. Soms kom je in de positie om zelf te scoren, soms moet je de bal afspelen. Dat ligt aan het moment, je kan jezelf niet forceren om een andere keuze te maken. Want dan ga je de mist in."