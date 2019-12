Tadic looft 'slimme jongen' in Ajax-kleedkamer: "Doet me aan mezelf denken"

Trainer Erik ten Hag moest afgelopen zomer een belangrijke beslissing nemen bij Ajax na het vertrek van Matthijs de Ligt richting Juventus.

Er moest namelijk een nieuwe aanvoerder worden aangewezen bij de regerend landskampioen uit Amsterdam. De aanvoerdersband ging uiteindelijk naar Dusan Tadic, die geen enkele moeite heeft met de verantwoordelijkheden die het aanvoerderschap met zich meebrengt.

"Ik was op heel jonge leeftijd voor het eerst aanvoerder", verklaart Tadic in een interview met Pro Shots Magazine. "Ik was toen zeven of acht jaar oud. Toen dacht ik natuurlijk dat ik de baas was op het veld, zo gaat dat met kinderen."

De inmiddels 31-jarige Tadic kijkt als ervaren profvoetballer iets anders tegen bepaalde zaken aan. "Als je ouder wordt, merk je dat de aanvoerdersband steeds minder uitmaakt voor je leiderschap."

Tadic is echter niet alleen aanvoerder van . De geroutineerde aanvaller is tevens de captain van de nationale ploeg van Servië. "Dat is ook mooi, maar niet mooier dan dat ik aanvoerder van Ajax ben. Ajax was vroeger al mijn favoriete ploeg", benadrukt de Ajacied, afgelopen seizoen met 28 treffers gedeeld topscorer in de .

Lees beneden verder

Tadic tekende afgelopen zomer een contract tot medio 2026 bij Ajax. Tot 2023 blijft hij als speler actief, waarna de aanvoerder zich in Amsterdam gaat richten op een loopbaan als trainer.

Volgens Tadic kleven er voornamelijk voordelen aan het aanvoerderschap. "Je krijgt altijd de ruimte om iets te zeggen", aldus de sinds 2018 voor Ajax spelende routinier. "Bij Ajax zijn er in de kleedkamer overigens genoeg jongens die hun mond opendoen, ook de jongere gasten doen dat. Ze zijn ook met velen."

Tadic heeft speciale aandacht voor een ploeggenoot. "Vooral Carel Eiting doet me denken aan mezelf toen ik jong was. Hij is een slimme jongen, heeft voor zijn leeftijd slimme dingen te zeggen."