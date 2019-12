Tadic liet Man United links liggen: "Ik was echt heel erg boos op hem"

Dusan Tadic beleefde aan het begin van dit decennium bij FC Groningen en FC Twente zijn doorbraak en hij verliet de Tukkers in 2014.

Tadic ging vervolgens in de Premier League bij het van Ronald Koeman aan de slag. De huidige aanvoerder van had echter ook elders in Engeland terecht kunnen komen, aangezien in die tijd ook zeer geïnteresseerd was.

Vader Petar Tadic, een levenslange fan van the Red Devils , had gehoopt dat zijn zoon na zijn periode in de op Old Trafford terecht zou komen. De aanvaller zelf maakte echter een andere keuze: "Ik wilde dat hij naar Manchester zou gaan, naar Louis van Gaal. Maar Dusan wilde naar Ronald Koeman. Daar kwamen we samen niet uit."

"Manchester is een topclub, altijd geweest, daar was ik fan van. Bobby Charlton, George Best, Ryan Giggs en Paul Scholes... Ze hebben altijd topspelers gehad", blikt Tadic senior terug in gesprek met Voetbal International.

Manchester United leverde in de afgelopen jaren wat aan grandeur in, maar dat heeft geen afbreuk gedaan aan de gevoelens van vader Tadic: "Daarom was ik echt heel erg boos op Dusan. We hebben er de hele avond over gepraat, maar aan het eind zei Dusan dat hij toch voor Southampton zou kiezen", gaat hij verder.

Milko Novakovic was als een van Tadic' beste vrienden goed op de hoogte van de ontwikkelingen en hij geeft aan dat Koeman zich eerder bij de Servisch international meldde met 'een goed verhaal': "Pas daarna kwam Manchester United."

"Maar toen had Dusan zijn keuze al bepaald. Dusan en Petar hebben de hele avond samen gehuild. Maar een dag later was het ook over en de discussie klaar. Toen had Petar de keuze van Dusan gerespecteerd."

Ruim een half jaar na zijn komst speelde Tadic met the Saints alsnog op Old Trafford en hij nam toen het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening: "Wat Petar dacht? Hij vond het mooi voor Dusan, maar heel jammer voor Manchester, hahaha", sluit Novakovic lachend af.