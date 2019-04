Tadic legt 'intiem moment' uit: "Het is voor mijn eigen gevoel, meer niet"

Dusan Tadic is bezig aan een topseizoen bij Ajax. De Serviër hoopte vroeger als kleine jongen al dat hij ooit voor de Amsterdammers zou gaan spelen.

Tadic werd afgelopen zomer overgenomen van en hij was deze jaargang in 48 officiële wedstrijden reeds goed voor 32 doelpunten en twintig assists. " is altijd de club geweest waarvan ik droomde", zegt Tadic in een interview met de NOS .



"Toen ik een kind was, volgde ik Ajax al. Het is één van de grootste clubs ter wereld. Dus ik wist waar ik terecht zou komen en ik ben echt blij dat ik onderdeel van Ajax ben geworden. Het is echt een voorrecht en een eer", stelt de 62-voudig Servisch international. Hij beleeft na de warming-up altijd een 'intiem moment', als hij in zijn eentje achterblijft op het veld en kort een balletje trapt. "Het is maar één, twee keer de bal trappen, gewoon voor mezelf. Voor mijn eigen gevoel, meer niet."



"Ik denk wel dat ik een leider ben. Vanwege mijn leeftijd, ervaring en van alles. Maar goed, we hebben meerdere leiders. Het is normaal dat ik iets kan overbrengen op andere spelers", vervolgt Tadic, die met zijn karakter het team geregeld op sleeptouw neemt. "Wie me kent, weet hoe ik in elkaar zit. Ik doe er alles aan om mijn ploeg te laten winnen. In mijn land heeft men wat meer temperament. Wat heftiger, maar dat is normaal. Het is volgens mij goed dat ik altijd zeg wat ik denk en voel."



Tadic was een van de smaakmakers bij Ajax in het uitduel met , dat mede dankzij één treffer en twee assists met 1-4 gewonnen werd door de Amsterdammers. "Ik slaap altijd slecht na een wedstrijd, toen ook. Vooral toen. Het was een bijzondere avond voor ons allemaal. Voor iedereen die van Ajax houdt. We hebben allemaal genoten, dat is het belangrijkst. Maar het kan altijd beter, denk ik. Wij allemaal. We hebben goede trainers, de hele staf is fenomenaal. Ze corrigeren ons waar nodig, verbeteren onze fouten en dat is belangrijk. Elke dag is een nieuwe kans om je te bewijzen en beter te worden."



Voor Ajax wacht komende dinsdag de return van de kwartfinale van de tegen , nadat de heenwedstrijd in 1-1 eindigde. "We volgen de filosofie van Ajax. We spelen altijd hetzelfde, aanvallend en met veel druk naar voren. Dus tegen wie we ook spelen, we gaan altijd voor de winst", aldus Tadic over de kansen van Ajax om de halve finale van de Champions League te bereiken. Of de begeerde aanvaller volgend jaar nog in Amsterdam speelt, laat hij in het midden. "In de voetballerij kun je het nooit met zekerheid zeggen. Dus als dat het geval is, wil je ook niet zomaar wat roepen. Ik heb het hier naar m'n zin, daar gaat het om. Ik weet het niet, echt niet."