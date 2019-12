Tadic kan Europees echec Ajax moeilijk verwerken: "Hij gaf ze alles mee"

Dusan Tadic baalt nog steeds van de 0-1 nederlaag tegen Valencia van dinsdag, waardoor Ajax na de winterstop niet meer in de Champions League speelt.

De Servische aanvaller zoekt naar oorzaken voor de vroegtijdige uitschakeling van zijn ploeg in Europees verband en legt de schuld grotendeels bij scheidsrechter Clément Turpin. Volgens Tadic liet de Franse arbiter zich teveel leiden door de provocaties van verschillende -spelers.

"We werden geprovoceerd, dat heeft een grote rol gespeeld", verklaart Tadic tegenover AT5. "Je raakt ze aan en ze gaan liggen. Dat waren helemaal geen overtredingen. De scheidsrechter floot overal voor. Er werd helemaal niet gevoetbald."

De routinier weet dat Valencia een zeer ervaren en sluwe ploeg heeft. "Maar de scheidsrechter gaf ze alles mee. Elke keer als wij in de rug van de tegenstander kwamen, gingen ze liggen en werd er gefloten. En zo ging het."

kon daarnaast geen beroep doen op Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad, die door uiteenlopende blessures ontbraken tegen Valencia. "Natuurlijk heeft dat effect gehad, maar dat is geen excuus", benadrukt Tadic. "Wie er ook op het veld staat, iedereen moet zijn kans pakken. Het is normaal dat je basisspelers mist als ze er niet zijn. Dat is heel normaal. Je mist gewoon de kwaliteit van de spelers. Dus het is enorm zonde."

Er wordt her en der gezegd dat Tadic nog niet het niveau van afgelopen seizoen heeft bereikt, maar de Ajacied maakt zich vooralsnog geen zorgen. "Het belangrijkste is dat het team wint. Maar of ik nou meer doelpunten maak of assists geef... Nu heb ik meer assists dan vorig jaar, maar wel minder doelpunten gemaakt. Dat is voor mij minder belangrijk, we moeten gewoon winnen."

Tadic heeft nog niet aan de volgende tegenstander in de achtste finale van de gedacht. Het duel met van zondag is veel belangrijker. "We moeten eerst verder in de competitie, dat zien we nog wel, daar denken wel later wel aan."

Tadic waagt zich niet aan een concrete voorspelling wat betreft de kansen van Ajax in de Europa League. "We willen iedere competitie winnen, want wij zijn Ajax", vervolgt de aanvaller in Amsterdamse dienst, die zich opmaakt voor de -kraker tegen AZ. "Je speelt voor Ajax, een van de beste clubs in de wereld. Dus je moet altijd gemotiveerd zijn. Het wordt niet makkelijk, AZ heeft een goede ploeg. We gaan proberen ze te pakken."

Tadic schat AZ niet per definitie hoger in dan het lager gerangschikte . "Het zijn allebei concurrenten, dus we moeten proberen te winnen."