Tadic: "Ik vind het nog altijd ongelofelijk wat er met de club is gebeurd"

Dusan Tadic heeft nog altijd speciale gevoelens voor FC Twente.

De aanvaller van Ajax speelde twee seizoenen lang in Enschede, waar hij tot publiekslieveling uitgroeide en een miljoenentransfer naar Southampton in de Premier League afdwong. Het doet Tadic pijn dat Twente niet meer de club van weleer is. "Wat er met FC Twente is gebeurd, ik vind dat nog altijd ongelofelijk", verzucht de Servisch international.

"Die club is zo groot, zo mooi, met al die trouwe supporters. Vanuit Engeland heb ik niet alles kunnen volgen, maar de uitslagen van de Eredivisie bekeek ik wel altijd", vertelt Tadic in gesprek met het weekblad Voetbal International . De aanvaller zag dan ook hoe de Tukkers steeds verder wegzakten in de Eredivisie en uiteindelijk afdaalden. Het team van Marino Pusic neemt momenteel een vierde stek in de Keuken Kampioen Divisie in, met vier punten minder dan koploper FC Den Bosch.



"Dat Jong Ajax nu daar speelt en wint, in mijn tijd was dat ondenkbaar", verwijst Tadic naar de 2-5 zege van de Amsterdamse beloften, twee weken geleden. "Toen maakten we het Ajax 1 vaak genoeg lastig met FC Twente. Triest. De club hoort elk seizoen in de top zes van de Eredivisie te spelen. Net zoals FC Groningen in de subtop thuishoort."



Paul van der Kraan werd donderdag als de nieuwe algemeen directeur van FC Twente gepresenteerd. Hij zette in het verleden al bij drie clubs de deur open voor een buitenlandse eigenaar, maar men zal in Enschede niet het voorbeeld van Vitesse, Fortuna Sittard en FC Den Bosch volgen. "Dat is een onmogelijkheid. Het is een van de zaken waar we het uitvoerig over hebben gehad met elkaar", werd Van der Kraan door De Telegraaf geciteerd.



"FC Twente is van Twente en blijft van Twente. Dat gaan we niet veranderen. De situatie is ook anders dan bij bijvoorbeeld Vitesse of Fortuna. Als je in de regio zelf niet het draagvlak krijgt, dan ben je genoodzaakt om verder te kijken. FC Twente zit echter in de gelukkige omstandigheid dat er een ontzettend groot draagvlak is." De club is nog altijd bezig om een oplossing te vinden voor de nog altijd omvangrijke schuldenlast van meer dan vijftig miljoen euro. Desondanks is er een potje beschikbaar voor versterkingen in de winterse transferperiode.