Tadic: "Iedereen wil hem hebben, dat is ook niet meer dan logisch"

Niko Kovac werd na de ontluisterende 5-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt van zaterdag aan de kant geschoven door Bayern München.

De club is inmiddels duruk bezig is met de opvolging van de Kroatische trainer. Onder meer Erik ten Hag is al gelinkt aan der Rekordmeister en Dusan Tadic snapt wel waarom de trainer van er goed opstaat bij de beleidsbepalers van de Duitse kampioen.

"Iedereen wil hem hebben. Dat is ook niet meer dan logisch, want het is een fantastische trainer", deelt de aanvoerder van Ajax daags na de kraker tegen (4-4) in gesprek met BILD complimenten uit aan Ten Hag. "Hij heeft geweldige dingen met ons gedaan en het voetbal dat hij voorstaat is ook fantastisch. Hij gaat namelijk altijd uit van dominant voetbal."

Ten Hag benadrukte voorafgaand aan het treffen met Chelsea in het miljardenbal al dat een tussentijds vertrek naar Bayern geen optie is. Tadic hoopt echter dat de Ajax-coach ook volgend seizoen nog in de Johan Cruijff ArenA werkzaam is.

"Natuurlijk zullen wij als spelersgroep voor hem vechten. Hij hoort hier gewoon, hij heeft de Ajax-filosofie in zich opgenomen. Maar ik weet ook dat het niet makkelijk zal worden."

De huidige coach van Ajax werkte eerder bij Bayern als trainer van het beloftenelftal en de band met de Duitse grootmacht is nog steeds behoorlijk sterk. "Bayern is een fantastische club, ik voelde me daar zeer op mijn gemak en de club zit nog steeds in mijn hart. Maar ik ben nu trainer van Ajax. Ik voel een sterke band met mijn spelers en kan dan ook bevestigen dat ik dit seizoen bij Ajax blijf", zo liet Ten Hag maandag weten op het persmoment in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Chelsea.