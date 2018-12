Tadic: "Hij verdient het om tussen namen als Mbappé en Messi te staan"

Rafael van der Vaart was vijftien jaar de enige Nederlander die zich de winnaar van de Golden Boy Award mocht noemen, maar hij heeft nu een metgezel.

Matthijs de Ligt werd door Tuttosport namelijk maandag uitgeroepen tot het grootste talent onder de 21 jaar op de Europese velden en is daarmee de opvolger van Kylian Mbappé, die vorig jaar met de prijs aan de haal ging.

Voor Dusan Tadic komt de winst van zijn ploeggenoot niet als een enorme verrassing: "Hij verdient het om tussen namen als Mbappé en Lionel Messi te staan, want als hij zijn leeftijd zegt, geloof je het bijna niet", vertelt de Serviër in gesprek met De Telegraaf . De Ligt wordt de afgelopen maanden voortdurend in verband gebracht met een transfer naar een buitenlandse topclub en Tadic denkt dat de aanvoerder van Ajax de kwaliteiten heeft om overal mee te doen.



"Matthijs kan met zijn geweldige mentaliteit en kwaliteiten bij elke topclub spelen. Hij kan een van de beste verdedigers aller tijden worden", sluit Tadic af. De Ligt blijft door zijn uitverkiezing als Golden Boy de andere vier finalisten Justin Kluivert, Trent Alexander-Arnold, Vinícius Júnior en Patrick Cutrone voor en voegt zich in het rijtje met winnaars als Wayne Rooney, Cesc Fàbregas, Sergio Agüero, Paul Pogba en Messi.



De stopper vindt het een grote eer om nu in een adem met dergelijke topspelers genoemd te worden: "Ik ken alle eerdere winnaars van de Golden Boy-award, dat zijn grote namen. Eén naam springt eruit: Messi. Iedereen weet wat hij voor elkaar heeft gekregen. Ik vind hem een geweldige speler en ik ben trots dat ik dertien jaar later dezelfde prijs in ontvangst mag nemen", vertelde hij eerder op de maandag aan organisator Tuttosport .