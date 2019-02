Tadic geeft KNVB advies: "Het is een schande voor de Eredivisie"

Dusan Tadic ergert zich groen en geel aan de kunstgrasvelden in de Eredivisie. Vooral als hij enkele dagen daarna in de Champions League speelt.

De Ajacied vindt dat de KNVB er voor moet zorgen dat topclubs in aanloop naar belangrijke Europese wedstrijden niet op kunstgras hoeven te spelen. De Servische buitenspeler ondervond fysieke ongemakken na het duel met Heracles Almelo (1-0) in aanloop naar de wedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid (1-2) van vorige week woensdag.

"Laat Nederlandse clubs vlak voor Champions League-duels niet op kunstgras spelen", aldus Tadic na afloop van de 5-0 overwinning op NAC Breda in gesprek met De Telegraaf. "We moeten Nederland blijdschap en punten bezorgen. En het maakt dan niet uit of het Ajax, PSV of Feyenoord betreft. Na Heracles-uit, in de aanloop naar Real Madrid-thuis moest ik drie of vier dagen herstellen. Ik voelde mijn rug, nek, bilspieren, bovenbeen, lies, knieën en enkels."



De dertigjarige Tadic is ervan overtuigd dat zijn spierproblemen niets met zijn leeftijd te maken hebben. "Ik voel me heel fit voor mijn leeftijd, maar na de wedstrijden op kunstgras voel ik me slecht, heb ik extra hersteltijd nodig. Op gewoon gras kan ik elke dag voetballen en dan is er geen enkel probleem", aldus Tadic, die zondag in de Johan Cruijff ArenA de score opende vanaf elf meter en circa twintig minuten voor het einde van de wedstrijd naar de kant werd gehaald.



"Ik haat kunstgras echt", vervolgt de 61-voudig Servisch international. "Als ik het heel hard moet zeggen: het is echt een schande voor de Eredivisie. We hebben een mooie competitie, in mooie stadions met mooie velden, maar zes ploegen spelen op kunstgras. In mijn ogen is dat echt niet mogelijk. Als je als competitie wilt groeien, moet dit echt veranderen."



Tadic speelde bij Southampton vier jaar lang in de Premier League en kwam in Engeland nooit kunstgras tegen. Hij is fel tegenstander van kunstgras en acht verbanning van de plastice ondergrond noodzakelijk voor de ontwikkeling van jeugdspelers. "Omdat op artificial grass een heel ander spelletje wordt gespeeld dan op gewoon gras. En in alle topcompetities wordt op gewoon gras gevoetbald."