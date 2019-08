Tadic en Ziyech volgens 'betrouwbare bron' Derksen ontevreden over Ajax-staf

Dusan Tadic en Hakim Ziyech zijn niet helemaal tevreden over Ajax-trainer Erik ten Hag en diens assistenten, zo meldt Johan Derksen.

Het tweetal zou stevig balen van het vertrek van Alfred Schreuder naar TSG , zo meldt Derksen op basis van een 'doorgaans betrouwbare bron' bij Veronica Inside. Tadic en Ziyech zouden het zelfs 'verschrikkelijk' vinden dat de voormalig assistent van Ten Hag naar de is vertrokken.

"Die schijnt namelijk het tactisch brein te zijn geweest", aldus Derksen over Schreuder. "Ten Hag praat wel veel, maar heeft geen tactisch plan meer. Als er iets fout gaat tijdens de wedstrijd, kan hij het niet aanpassen. Ziyech en Tadic worden er eigenlijk heel moe van. Die zeggen: we zitten nu met een technische staf naast de trainer die totaal geen inbreng heeft en niets toevoegt. Die twee zijn echt heel ontevreden", aldus Derksen.

"Alfred Schreuder is tactisch een hele goede trainer, maar hij schijnt af en toe een beetje een lek te zijn geweest naar jouw betrouwbare bron", reageert tafelgenoot Hans Kraay junior. "Dat vond Ten Hag dan weer vervelend en dat kan ik me voorstellen. Je kunt dan wel een goede trainer zijn, maar als je een iets te goede relatie hebt met een bepaald gedeelte van de pers en je lekt dingen uit de kleedkamer... Dan kan ik me voorstellen dat je een andere weg inslaat."

Gedurende het vorige seizoen werd al bekend dat Schreuder zou inruilen voor Hoffenheim. Nadien hebben Tadic en Ziyech hun contract in Amsterdam verlengd. Tadic ligt tot 2026 vast in de Johan Cruijff ArenA. Hij tekende een langdurig contract zodat hij zijn trainerscarrière bij Ajax kan opstarten.

Ziyech stond in de belangstelling van en , maar zette desondanks zijn handtekening onder een nieuwe contract.