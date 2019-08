Tadic en Veltman bijzonder kritisch: "Dat mag ons niet gebeuren"

Ajax speelde dinsdagavond met 0-0 gelijk tegen APOEL Nicosia in de play-offs van de Champions League.

De ploeg van trainer Erik ten Hag had veel moeite met de Cypriotische topclub, die enkele goede kansen had op de overwinning. Zowel Joël Veltman als Dusan Tadic concludeert na afloop van het gelijkspel dat het snel beter moet bij .

"Het was moeilijk. Wij speelden niet onze beste wedstrijd. We moeten beter zijn, in elk aspect", zegt Tadic in gesprek met Veronica. "Wij moeten meer rust aan de bal hebben, dat is normaal onze kracht", weet de captain.

"Wij moeten een goede opbouw hebben. En daarna, als je de bal verliest, moet je goed drukzetten. En in deze wedstrijd was dat niet goed."

De aanvaller beseft dat de return in de Johan Cruijff ArenA ook nog moeilijk wordt en geeft aan dat de spelers nog aan elkaar moeten wennen. Ook Veltman vindt dat het beter moet.

"Zware wedstrijd. 0-0, in de ArenA kunnen we het afmaken. Ze gingen inzakken, het deed me denken aan VVV. We liepen steeds in de counter. Je weet dat het hun kracht is, dat mag ons niet gebeuren."

Veltman zegt dat de samenwerking met Lisandro Martinez steeds beter gaat. "In het begin was het lastig qua communicatie, maar dat is afstemming. Met bekende Engelse termen lukt dat goed. De communicatie is nu beter", aldus de verdediger, die erkent dat APOEL een lastige klus blijkt.

"Het valt tegen. Iedereen (de buitenwereld, red.) dacht dat we makkelijk zouden winnen, maar wij wisten wel dat het niet makkelijk zou worden."