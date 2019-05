Tadic en De Jong delen topscorerstitel na zinderende ontknoping

Luuk de Jong en Dusan Tadic moeten de Gouden Schoen delen. De Ajax-aanvaller kwam in de slotronde op gelijke hoogte met zijn rivaal van PSV.

De aanvaller van scoorde dit seizoen aan de lopende band, maar viel de laatste weken stil omdat hij een linie naar achteren werd geschoven door trainer Mark van Bommel. Desondanks kwam hij tot 28 treffers en dat leek lange tijd een brug te ver voor de eveneens veel scorende Tadic. In de laatste weken zette hij echter een eindsprint in en tegen volgde de beloning. Na iets meer dan een uur spelen benutte hij een penalty voor de kampioen en drie minuten voor tijd maakte hij ook nog zijn tweede van de avond die hem op gelijke hoogte bracht met De Jong.

De PSV'er kreeg tegen nog wel de kans, maar liet na te scoren. Zodoende eindigen Tadic en De Jong samen als winnaar van het klassement. Achter de twee kemphanen eindigde Adrián Dalmau in zijn debuutseizoen voor Heracles Almelo als derde. Hij bleef Hirving Lozano en Abdenasser El Khayati nipt voor. Robin van Persie besloot zijn laatste seizoen als prof met zestien treffers en ook routinier Klaas-Jan Huntelaar kan die cijfers overleggen, terwijl Dortmund-huurling Alexander Isak er in een half seizoen bij knap dertien binnen schoot.

Tadic en De Jong zijn de opvolgers van Alireza Jahanbakhsh, die vorig seizoen tot 22 goals kwam in dienst van . De vleugelspeler verdiende daarmee een transfer naar , zodat al direct duidelijk was dat hij zijn titel niet zou kunnen verdedigen. Goal turfde de hele competitie lang trouw mee en heeft hier de eindrangschikking in de strijd om de Gouden Schoen.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS