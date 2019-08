Tadic denkt terug aan fluitende Sergio Ramos: "Hij voelde dat het niet ging"

Dusan Tadic kijkt met bewondering naar de ontwikkeling van Matthijs de Ligt.

Door zijn goede spel bij wist de verdediger een transfer wist af te dwingen naar . De Servische aanvaller van Ajax, die naar eigen zeggen graag een leider wil zijn, praat ook met ontzag over trainer Erik ten Hag. Tadic geeft tevens hoog op over Sergio Ramos, al jarenlang een vaste waarde in de defensie van .

"Het is een geweldige trainer", zegt Tadic over Ten Hag in gesprek met Ajax TV . "Hij heeft een geweldige mentaliteit en is er altijd mee bezig om spelers beter te maken. Erik heeft veel verstand van voetbal en gaat een discussie nooit uit de weg. Hij kan spelers echt beter maken."

Volgens Tadic is De Ligt ondanks zijn jeugdige leeftijd al een zeer volwassen speler. "We missen hem heel erg bij Ajax. Hij vroeg mij altijd naar adviezen, hij wilde zichzelf altijd verbeteren. Matthijs is een ongelooflijk slimme speler, al zal hij dat nooit over zichzelf zeggen. Als je zo'n instelling hebt maakt het niet uit of je 19 of 29 jaar oud bent."

Tadic stond afgelopen seizoen met Ajax tegenover Real Madrid in de achtste finale van de en de ontmoeting met Sergio Ramos heeft veel indruk op hem gemaakt. "Ramos is een van de grootste leiders waar ik ooit tegen heb gespeeld. Hij is een geboren leider en iedereen bij Real luistert dan ook naar hem. Ramos kan de verdediging als geen ander organiseren, zoals in de wedstrijd tegen ons."

Tadic raakte diep onder de indruk van de Spaanse verdediger door de manier waarop hij de lijnen uitzette. "Iedereen luistert naar hem. Ik weet nog toen we veel druk zetten in het begin van de wedstrijd. We wonnen daardoor ballen en kregen kansen. Hij zag dat er veel problemen waren. Want wij lieten de rechter centrale verdediger inspelen. Hij voelde dat het niet ging, dus hij floot en hij zei: 'naar voren, we gaan de lange bal spelen'. En dat gebeurde ook. Ze kregen ons daardoor stiller na tien minuten en kregen zo geen goal tegen. Dat is ook ervaring, maar hij is echt geweldig."