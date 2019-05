Tadic besluit seizoen als meest waardevolle speler in de Eredivisie

Dusan Tadic heeft zijn naaste belager Luuk de Jong afgetroefd voor de titel meest waardevolle speler van de Eredivisie. Hakim Ziyech werd derde.

Tadic is met zijn 28 goals en 13 assists rechtstreeks betrokken geweest bij 41 goals van . Dat zijn er liefst zeven meer dan Luuk de Jong, die de laatste weken een beetje stilviel omdat hij bij een linie naar achter werd gehaald door trainer Mark van Bommel. Tadic vormde bij Ajax een uitstekend koppel met Ziyech, die in de slotronde zijn dertiende assist verzorgde en daarmee voor het vierde seizoen op rij wordt gekroond als (gedeelde) assistkoning.

Tadic is de opvolger van Alireza Jahanbakhsh, die vorig seizoen de meest waardevolle speler was met 21 goals en 12 assists in dienst van . De Iraniër heeft de afgelopen zomer ingeruild voor de Premier League en kon zijn titel dus niet verdedigen. Achter het Ajax-duo en PSV'er De Jong werd Abdenasser El Khayati verdienstelijk vierde. Vooral in de eerste seizoenshelft scoorde hij aan de lopende band en in de slotronde scoorde hij nog twee keer, waardoor hij afstand nam van Hirving Lozano en Steven Bergwijn.

MEEST WAARDEVOLLE SPELERS EREDIVISIE 2018/19