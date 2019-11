Szoboszlai: De Robin van Salzburg's Batman Haaland

De Hongaarse tiener vormt een geweldig duo met de Noorse spits en diverse clubs willen hen in januari of uiterlijk in juli kopen met een dubbeldeal.

Wat is beter dan het in je team hebben van een van Europa's meest gewilde tieners? Twee van zulke spelers!

Dat is de luxepositie waarin Red Bull Salzburg zich bevindt. De hele wereld raakt in vervoering door spits Erling Braut Haaland, terwijl Dominik Szoboszlai naast hem net zo indrukwekkend voor de dag komt.

Hij is als de Robin van Batman. Spelmaker Szoboszlai is veel kleiner dan zijn imposante Noorse teamgenoot, maar met zijn spel is hij ook van grote waarde op de helft van de tegenstander. Samen zijn ze de motor waarmee de Oostenrijkse formatie zoveel indruk maakt in de .

"Erl is een geweldige speler met veel karakter", stelde Szoboszlai in oktober bij Goal over Haaland, die nu 22 goals in 16 wedstrijden maakte. "Ik twijfel er niet aan dat hij een topcarrière gaat hebben, maar voor mij is hij vooral een geweldige ploeggenoot en een goede vriend."

Hun sterke band heeft er zoals verwacht voor gezorgd dat veel topclubs overwegen om hen als tweetal te open als zo'n deal tot stand kan worden gebracht met de Oostenrijkse club, die woensdag van moet winnen om uitzicht te houden op de knock-outfase van het miljardenbal.

ziet in Szoboszlai een potentiële opvolger van Aaron Ramsey, terwijl ook en Inter de Hongaar en zijn Noorse partner in crime nauwlettend in de gaten zullen houden als ze woensdagavond in actie komen op Italiaanse bodem.

Maar ondertussen weet iedereen wel waarom Haaland zo geliefd is - goals, goals en nog meer goals - maar hoe zit dat met zijn Hongaarse sidekick? Wat maakt Szoboszlai zo uniek?

"Veel mensen zeggen dat mijn stijl lijkt op die van Sergej Milinkovic-Savic en Toni Kroos. Het is geweldig om zulke dingen te horen", beaamde Szoboszlai tegenover Goal toen hij in maart samen met Haaland werd uitverkozen in de NxGn Top 50.

In werkelijkheid is hij meer een middenweg van de -middenvelder en de -ster als je kijkt naar zijn contributie op het veld. Szoboszlai begon bij Salzburg's zusterclub FC Liefering in de tweede divisie van Oostenrijk, maar bleef daar niet lang.

In november 2018 debuteerde hij in het eerste elftal van Salzburg en hij zou het seizoen besluiten met drie goals en vier assists in zestien competitiewedstrijden, terwijl hij ook liet zien over heerlijke dribbels en geweldige vrije trappen en corners te beschikken.

Dit seizoen is ook Haaland vast aangesloten bij de hoofdmacht en dat doet de negentienjarige Hongaar deugd. Hij staat nu al op vier goals en vier assists in 14 wedstrijden, waaronder een goal tijdens de knappe 6-2 zege op Genk in het miljardenbal.

Szoboszlai speelt steeds aan de linkerkant van het middenveld, maar kan op rechts net zo makkelijk uit de voeten, terwijl hij zelfs vanuit het midden kan opereren. Precies die veelzijdigheid maakt hem een nog gewilder transferdoelwit.

"Ik kijk zelf niet zo ver vooruit", stelde Szoboszlai voor aanvang van zijn reis naar Anfield, toen Salzburg vorige maand tegen aantrad. "Ik focus me op de volgende wedstrijd en probeer me dagelijks te verbeteren."

"Dat heeft nu absoluut de prioriteit voor mij. Al het andere laat ik over aan mijn zaakwaarnemer. Ik ben gelukkig in de gelegenheid om me volledig op mijn sport te kunnen richten."

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat dat Szoboszlai de komende jaren ver brengen. Hij heeft misschien niet de beroemde vader en de bizarre doelgerichtheid die Haaland wel heeft, maar de Hongaar kan net zo goed eindigen bij de wereldtop.

Elke held heeft uiteindelijk een betrouwbare sidekick nodig en met Szoboszlai heeft Haaland de zijne al gevonden.