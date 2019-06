'Sympathie' binnen PSV voor strikken van oude bekende

Erik Pieters ziet een terugkeer bij PSV wel zitten en ook de club uit Eindhoven staat niet onwelwillend tegenover een hereniging.

L'Équipe meldde donderdag dat de verdediger, die transfervrij vertrekt bij Stoke City, aast op een nieuw dienstverband bij . Het Eindhovens Dagblad meldt vrijdag dat PSV ook denkt aan Pieters.



Het afgelopen seizoen kwam Pieters op huurbasis uit voor . Deze Franse club zou de samenwerking met de verdediger graag willen verlengen. Pieters heeft ook een aanbieding op zak van Denizlispor, maar hij hoopt volgens l'Équipe vooral op een aanbieding van PSV, de club waar hij tussen 2008 en 2013 vijf seizoenen voor uitkwam.



Volgens het Eindhovens Dagblad is de naam van Pieters bij PSV gevallen als mogelijke versterking, net als Toni Lato, linksback van . 'Een eventuele terugkeer van Pieters kan binnen PSV op sympathie rekenen, omdat hij de nodige ervaring meebrengt. Hij zou een degelijke back up kunnen zijn en bij goede prestaties misschien wel meer', zo klinkt het.



De lokale krant meldt dat PSV ook andere ijzers in het vuur heeft en niet alleen denkt aan de komst van het genoemde duo. De Eindhovenaren hopen binnenkort een linksback te presenteren, omdat Angeliño hoogstwaarschijnlijk naar verkast en ook Aziz Behich is vertrokken. De transfer van Angeliño is mogelijk pas begin juli afgerond.