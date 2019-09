Sylvinho verbaast en gokt volledig op creativiteit van Memphis Depay

Memphis Depay keert dinsdagavond terug in de basiself van Olympique Lyon voor de eerste wedstrijd van het nieuwe Champions League-seizoen.

De international van het kan in de thuiswedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg rekenen op een basisplaats, nadat hij afgelopen weekeinde in het competitieduel met (2-2) nog negentig minuten op de bank zat.

Lyon lijkt in creatief opzicht meer dan ooit afhankelijk van Depay, gezien de basisopstelling van trainer Sylvinho. De Braziliaanse oefenmeester heeft er dinsdagavond namelijk opvallend genoeg voor gekozen om Houssem Aouar op de reservebank te houden.

De 21-jarige Franse middenvelder geldt als het creatief brein van Lyon, maar begint tegen Zenit op de reservebank, mogelijk met het oog op wat nog gaat komen.

Lyon treedt aankomende zondag in de Franse competitie bijvoorbeeld op eigen veld aan tegen landskampioen Paris Saint-Germain. Aouar wordt op het middenveld vervangen door de Braziliaan Thiago Mendes,.

Aouar is niet de enige opvallende afwezige in de basisopstelling van Lyon, want ook zomeraanwinst Joachim Andersen begint op de bank. De Deense verdediger is sinds zijn zomerse komst van een zekerheidje in de defensie van Lyon, maar Sylvinho opteert vanavond voor voormalig 'er Marcelo.

Verder telt de opstelling van Lyon weinig verrassingen. Bij Zenit begint voormalig -verdediger Vyacheslav Karavaev in de basis.

Opstelling : Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Koné; Reine-Adelaïde, Mendes, Tousart; Traoré, Dembélé, Depay

Opstelling Zenit Sint-Petersburg: Louniov; Osorio, Ivanovic, Rakitski, , Karavaev, Barrios, Driussi, Jirkov, Azmoun, Dzyuba