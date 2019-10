Sydney van Hooijdonk is los: "Dat zal hij niet snel van zijn vader kopiëren"

Sydney van Hooijdonk is helemaal los getuige zijn vier goals in de laatste vier duels voor NAC Breda, de koploper van de Keuken Kampioen Divisie.

De negentienjarige spits is in vorm: de zoon van Pierre van Hooijdonk was betrokken bij vijf van de laatste zes competitiedoelpunten van zijn ploeg (vier doelpunten, een assist). Drie van die treffers waren ook nog eens de winnende goal in die specifieke wedstrijd.

Ruud Brood speelde jarenlang samen met Van Hooijdonk senior en is tevreden over de manier waarop diens zoon zich ontwikkelt. "Als trainer probeer je zo'n jongen te helpen zich te ontwikkelen en te kijken waar zijn kwaliteiten liggen", vertelt de oefenmeester van dinsdag in gesprek met De Telegraaf . "Hij is als jonge spits achteraan de rangorde begonnen, maar hij doet het nu heel goed. Ik vind het ook heel mooi voor Pierre."

"Elke vader zou trots zijn als zijn zoon bepalend kan zijn. En Pierre weet ook dat die jongen aan het begin van zijn carrière staat, waarbij het nog onduidelijk is waar zijn plafond gaat liggen." Sydney van Hooijdonk schoot afgelopen vrijdag in de thuiswedstrijd tegen (1-0) vier keer, terwijl geen van zijn teamgenoten tot meer dan een schot kwam in de hele wedstrijd. Drie van die schoten gingen op doel, en een daarvan werd dus uiteindelijk een winnend doelpunt.

Pierre van Hooijdonk maakte tijdens zijn actieve loopbaan vooral indruk met zijn vrijetrappentechniek. "Als Sydney achter een vrije trap gaat staan, heeft hij een beetje dezelfde stijl als zijn vader. Maar zoals Pierre hem trapte, was natuurlijk wel uniek. Die had een vrijetrappentechniek, waarbij je bij 95 procent van de ballen al terug kon lopen naar de middenlijn, want die bal ging er toch wel in. Sydney schiet ze tot nu toe nog op de lat. Daar hebben we hem wel een beetje mee lopen dollen."

"Hij moet heel hard op vrije trappen blijven trainen, maar de techniek van zijn vader zal hij niet snel kunnen kopiëren, want die was uitzonderlijk." De degradatie van NAC kwam vorig jaar keihard aan bij Van Hooijdonk jr.. "Hij zat er helemaal doorheen, omdat zijn cluppie eruit was gevlogen", besluit Brood. NAC won afgelopen vrijdag de eerste periodetitel in de . Het team van Brood gaat aan kop met 22 punten uit 9 duels en heeft een punt meer dan .