Sydney van Hooijdonk bezorgt NAC Breda eerste periodetitel

NAC Breda heeft vrijdagavond de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie gegrepen.

De ploeg van trainer Ruud Brood was in eigen stadion met 1-0 te sterk voor Nijmegen, dankzij een treffer van Sydney van Hooijdonk. Daardoor houdt NAC Cambuur voorlopig achter zich, ondanks dat de formatie uit Leeuwarden met 3-0 wist te winnen van . Jong maakte op De Toekomst gehakt van : 6-0.

- NEC Nijmegen 1-0

Na een beginfase waarin het spel op en neer golfde, was de eerste grote kans voor de thuisploeg. NEC-doelman Mattijs Branderhorst voorkwam met een uiterste reflex de openingstreffer van Sydney van Hooijdonk. Jonathan Okita en Tom van de Looi deelden vervolgens nog speldenprikjes uit namens de bezoekers voor rust, maar desondanks gingen beide ploegen met 0-0 rusten.

In de eerste fase van de tweede helft golfde het spel op en neer, wat resulteerde in een schot op de lat van Van Hooijdonk en een poging van Anthony Musaba op de paal. Uiteindelijk was het na een kleine zeventig minuten spelen raak voor NAC Breda. Jetro Mashart bediende Van Hooijdonk, die raak wist te schieten. Ondanks kansen voor Zian Flemming en Van Hooijdonk, kwam er in de 1-0 stand geen verandering meer. NAC verovert daarmee de eerste periodetitel in de .



- Excelsior 4-0

Cambuur ging uitstekend van start en had al binnen zeven minuten op voorsprong kunnen staan, toen Robert Mühren een levensgrote kans kreeg. Het duurde uiteindelijk tot minuut 23 tot de thuisploeg de openingstreffer aantekende: Jamie Jacobs schoot Cambuur op voorsprong. Nadat Issa Kallon en Jacobs nog kansen hadden laten liggen, verdubbelde Jordy van Deelen de marge.

Voor rust liep Cambuur dankzij een kopbal van Ragnar Oratmangoen nog uit naar 3-0. In de tweede helft nam Cambuur wat gas terug, terwijl Excelsior via Joël Zwarts een kans kreeg om terug te komen in de wedstrijd. De Rotterdammers slaagden er niet in om te scoren en zagen Cambuur in de slotfase ook nog uitlopen naar 4-0, dankzij Jarchinio Antonia.



- 0-0

Na een goed begin van De Graafschap, kwam Almere City gedurende de eerste helft steeds beter in het spel. Nadat de bezoekers via Mees Kaandorp, Bram van Vlerken en Youri Loen hadden nagelaten op voorsprong te komen, was Stef Nijland namens De Graafschap vlak voor rust nog dicht bij de openingstreffer. De eerste grote mogelijkheid na rust was voor Javier Vet, maar hij zag Almere City-doelman Joshua Smits ingrijpen.

De beste kansen waren vervolgens voor De Graafschap, via onder meer Branco van den Boomen en Mohamed Hamdaoui. Shayon Harrison had Almere City uiteindelijk nog de overwinning kunnen bezorgen, maar er kwam geen verandering meer in de 0-0 stand.



- Jong 2-5

Het kwakkelende FC Dordrecht kende een desastreuze start van het thuisduel met Jong FC Utrecht. Hicham Acheffay zette de bezoekers na vier minuten spelen op voorsprong. Binnen het kwartier moest FC Dordrecht verder met tien man, nadat Noah Lewis een rode kaart kreeg wegens het neerhalen van een doorgebroken speler. Jong FC Utrecht buitte de overtalsituatie uit en kwam halverwege de eerste helft op 0-2, dankzij de tweede treffer van Acheffay.

Pedro Marques liet mogelijkheden liggen om de thuisploeg terug te brengen in de wedstrijd, waarna Jonas Arweiler kort na de rust het duel in het slot gooide. Renny Smith deed vervolgens nog iets terug namens Dordrecht, maar via Acheffay liep Jong Utrecht nog uit naar een ruimere marge. Smith scoorde opnieuw voor Dordrecht, maar een eigen doelpunt van Petar Stoskovic bepaalde de eindstand op 2-5.



Jong Ajax - FC Eindhoven 6-0

Jong Ajax heeft vrijdag op De Toekomst hard uitgehaald tegen FC Eindhoven. De ploeg van Mitchell van der Gaag, die vol zat met eerste elftalervaring, kwam op voorsprong via Lassina Traoré, die de bal beheerst langs doelman Ruud Winkels kon schuiven. Eindhoven had vijf minuten voor rust terug kunnen komen, maar Joey Sleegers miste zijn strafschop. Direct daarna maakte Bart Biemans een ongelukkig eigen doelpunt en schoot Noa Lang tussen een woud van Eindhoven-spelers raak, waardoor Jong Ajax met een comfortabele 3-0 voorsprong ging rusten.

In de tweede helft gingen de Amsterdammers door waar ze gebleven waren. Jurgen Ekkelenkamp schoof de bal simpel onder Swinkels door, terwijl Perr Schuurs een vrije trap met een stuit wist binnen te schieten. Ook Ryan Gravenberch deed nog een duit in het zakje: de zeventienjarige middenvelder wist uit een hoekschop raak te schieten en bepaalde de eindstand op 6-0.



Jong - 3-1

FC Volendam kwam op bezoek bij Jong PSV al vroeg op voorsprong. Nadat Noah Fadiga werd neergelegd mocht Jelle Duin vanaf de strafschopstip de score openen: 0-1. Drie minuten later kreeg ook Jong PSV een penalty, die benut werd door Cyril Ngonge.

In de slotfase van de wedstrijd trokken de Eindhovenaren de overwinning naar zich toe. Ngonge maakte twaalf minuten voor tijd de 2-1 met een hard schot in de korte hoek, terwijl Yorbe Vertessen de wedstrijd tien minuten later uit een counter in het slot gooide: 3-1.



- Jong 1-1

De eerste mogelijkheid in De Adelaarshorst was voor Zakaria Aboukhlal, die Go Ahead Eagles-doelman Hobie Verhulst tot een redding dwong. Halverwege de eerste helft bracht Jeroen Veldmate de thuisploeg op voorsprong. Ferdy Druijf was vervolgens in de eerste helft tot twee keer toe dicht bij de gelijkmaker.

Uiteindelijk hield Jong AZ toch nog een punt over aan het bezoek aan Deventer. Met een diagonaal schot bepaalde Richard Sedlácek de eindstand op 1-1, al liet Mohamed Taabouni nog een goede kans liggen om Jong AZ ook nog de overwinning te bezorgen en werd er aan de andere kant nog een bal van de lijn gehaald.