Swart verklaart woede-uitbarsting na Ajax-fiasco: "De Graafschap vroeg erom"

Ajax is officieus kampioen van Nederland en krijgt na het uitduel met De Graafschap van woensdagavond de kampioensschaal uitgereikt.

Zodoende blijft een herhaling van het onderlinge treffen van drie jaar geleden uit, toen op de laatste speeldag van het seizoen 2015/16 de landstitel verspeelde in Doetinchem. Sjaak Swart bezigde destijds de legendarische woorden: "Ik hoop dat degradeert".

De voormalig aanvaller wordt in aanloop naar de kampioenswedstrijd van Ajax geconfronteerd met de stevige uitspraken van toen. "Ik was kwaad, vooral op Ajax", zegt hij tegen FOX Sports . "En daarna op De Graafschap, omdat ze allemaal van die gekke dingen gingen zeggen. En toen degradeerden ze ook nog (na twee duels met in de Play-Offs, red.). En dan vind ik helemaal niet leuk, want ik vind het een leuk cluppie ."



Swart heeft ook drie jaar na dato geen spijt van zijn uitspraken. "Want ze vroegen erom. Dat zag je ook tijdens die wedstrijden tegen Go Ahead Eagles. Ze gingen eruit, omdat ze zich zo verschrikkelijk hadden ingespannen tegen Ajax. Op zich is dat niet erg, maar ga dan geen gekke dingen doen." Een nieuw fiasco voor de Amsterdamse club lijkt op voorhand uitgesloten. "De Graafschap moet nog nacompetitie spelen. Wat ga je dan doen? Dan ga je je instellen op die extra wedstrijden en niet op een club die kampioen kan worden."



Ajax won zondag in de Johan Cruijff ArenA met 4-1 van , terwijl zich liet verrassen door (1-0). Het verschil is opgelopen tot drie punten in het voordeel van de Amsterdammers. Daarnaast moet de ploeg van Mark van Bommel, woensdag de opponent van , een achterstand van veertien doelpunten goedmaken. Bij beide wedstrijden klinkt het eerste fluitsignaal om 19.30 uur.