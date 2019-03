Swart hoopt op Ajax - Tottenham Hotspur

Sjaak Swart hoopt dat Ajax bij de loting voor de kwartfinales van de Champions League wordt gekoppeld aan Tottenham Hotspur.

Ajax Primeur vroeg de clubicoon tegen wie hij zijn club het liefst ziet spelen in de volgende ronde. "Tottenham. Ik vind Tottenham gewoon een mooie club. Die voetballen en Ajax wil graag tegen voetballers spelen", aldus Swart. De Spurs wisten in de achtste finales knap af te rekenen met Borussia Dortmund. Op Wembley werd het 3-0 en ook in Dortmund grepen de Londenaren de winst (0-1).



Swart noemde ook een ploeg die hij liever zou willen ontlopen, namelijk FC Porto. "Dat is echt een vervelende ploeg. Met tien man voor eigen goal, op de counter. Dan is Ajax ook wel eens kwetsbaar. Dus beter tegen Tottenham." De loting voor de kwartfinales van de Champions League is aanstaande vrijdag en de wedstrijden worden gespeeld op 9, 10, 16 en 17 april.



Deze week worden de laatste duels uit de tweede ronde gespeeld. Dinsdagavond zijn Manchester City - Schalke 04 en Juventus - Atlético Madrid, woensdag volgt Bayern München - Liverpool en moet Barcelona zich zien te plaatsen tegen Olympique Lyon. Naast Ajax, de Spurs en Porto is ook Manchester United momenteel al gekwalificeerd.



Ondertussen staat Ajax in de Eredivisie nog steeds twee punten achter koploper PSV. Volgens Swart is de opdracht voor de Amsterdammers duidelijk. "Alle tien de wedstrijden winnen. Dat is een opgave, maar dat moet gewoon gebeuren. Met dit elftal moet dat mogelijk zijn. Dus ik hoop dat ze elke wedstrijd gebrand zijn op een overwinning."