Swart: "Hij komt echt terug naar Ajax, maar ik weet niet wanneer"

Sjaak Swart heeft goede hoop dat Luis Suarez in de toekomst een comeback maakt in het shirt van Ajax.

De namen van ex-spelers als Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Suárez passeren iedere transferzomer weer de revue bij , maar vooralsnog is geen van deze drie routiniers daadwerkelijk teruggekeerd in Amsterdam. Ajax-icoon Sjaak Swart denkt echter dat het wat Suárez betreft slechts een kwestie van tijd is voordat hij weer in de Johan Cruijff ArenA te bewonderen zal zijn.

"Ik geloof dat hij heel graag naar Ajax terug wil. Nu al? Nou, misschien. Hij kom echt terug naar Ajax, maar ik weet niet wanneer. Er zijn bepaalde spelers die graag terug willen keren bij Ajax. Denk aan Frank Rijkaard en Jari Litmanen", vertelt Swart bij NH Sportcafé . De nu nog bij actieve Suárez zou deze zomer eventueel de vervanger kunnen worden van Kasper Dolberg, die mogelijk op weg is naar de uitgang.

Swart gaat er zelfs al van uit dat Dolberg hoe dan ook zal vertrekken: "Dolberg is weg. Ik denk dat hij verkocht is. Ik weet niet waar hij heen gaat, maar dat heb ik naar mij toe gekregen." OGC Nice en TSG 1899 werden de afgelopen dagen het meest nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van de spits. Swart noemt met echter nog een optie: "Wat denken jullie van Peter Bosz?"

In tegenstelling tot Dolberg, denkt Swart dat Donny van de Beek deze zomer wel bij Ajax blijft. De middenvelder werd de afgelopen weken nadrukkelijk genoemd bij : "Voor nu denk ik dat hij bij Ajax blijft, ze willen hem graag behouden. Real Madrid wilde hem voor een bepaalde datum halen, maar dat is al voorbij. Real was ook met andere dingen bezig. Elke dag is het anders. De ene dag denk je dat er wat gaat gebeuren en dan hoor je weer drie dagen niets."

Van de geruchten dat trainer Zinédine Zidane niet op de komst van Van de Beek zit te wachten, gelooft Swart echter niets: "Iedereen bij Real Madrid wilde Donny hebben."