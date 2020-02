Supportersvereniging Ajax wendt zich tot KNVB; Belgen anticiperen nu al

Er wordt zondag niet gevoetbald in de twee hoogste Belgische voetbalafdelingen.

De competitieorganisator heeft zaterdag reeds geanticipeerd op de komst van storm Ciara en besloten het gehele speelschema in de Jupiler Pro League en de Proximus League te schrapen. De supportersvereniging van heeft de KNVB inmiddels ook al gevraagd het uitduel van Ajax met te schrappen.

De storm Ciara zal zondag over een deel van West-Europa razen. Daarbij worden windvlagen van dik boven de 100 kilometer uur voorspeld, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

"Naar aanleiding van de recente weersvoorspellingen en de waarschuwing van het KMI (het Belgische equivalent van het KNMI, red.) werd in overleg met de lokale overheden en de rechtenhouders beslist dat alle wedstrijden van zondag 9 februari 2020 van de Jupiler Pro League en de Proximus League worden afgelast", klinkt het bij de Pro League, geciteerd door Sporza .

Meer teams

In de hoogste Belgische klasse gaat zondag een streep door in totaal drie wedstrijden: - , Antwerp - en Waasland-Beveren - KV Kortrijk. "De kalendermanager overlegt momenteel met de lokale overheden en de rechtenhouders om deze wedstrijden zo spoedig mogelijk in te plannen en hoopt hier in de loop van namiddag nog te over te kunnen communiceren”", aldus de Pro League.

Sporza stelt dat 'alle wedstrijden wellicht in de loop van komende week ingehaald'.

Ook Nederland zal zondag getroffen worden door de storm Ciara. De -wedstrijden FC Utrecht - Ajax (12:15 uur), - (14:30 uur), - (14:30 uur) en FC Emme - (16:45 uur) staan daardoor nu op losse schroeven.

Lees beneden verder

FC Utrecht en Ajax meldden vrijdagavond al dat er uiterlijk zondagochtend een definitieve beslissing wordt genomen over het doorgaan van hun onderlinge wedstrijd in de Domstad.

Als het aan de supportersvereniging van Ajax ligt, gaat het uitduel van de Amsterdammers met FC Utrecht sowieso niet door. Directeur Fabian Nagtzaam roept de KNVB op de wedstrijd te schrappen. "Wij vinden het onverantwoord om onze supporters in bussen te laten reizen als hun veiligheid niet gewaarborgd is. Dat is ook echt gezien de voorspellingen een groot risico."

"Deze verantwoordelijkheid ligt bij de KNVB, dus vandaar dat wij op voorhand contact hebben gezocht. Als er iets misgaat, dan kijkt heel Nederland naar de KNVB als verantwoordelijke en dat willen wij, net als persoonlijke ongelukken, voorkomen. Wij zijn daarom blij als ook de KNVB de veiligheid van de supporters boven alles stelt", zegt Nagtzaam op Ajax Life .