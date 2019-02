Supportersclub PEC Zwolle schrijft boze brief aan KNVB: "Klassenjustitie"

De supportersclub van PEC Zwolle heeft in een brief naar de KNVB flink uitgehaald naar de bond en competitieleider Jan Bluyssen.

Het verplaatsen van de wedstrijd tussen Ajax en PEC van 2 maart naar woensdag 13 maart riekt volgens de supporters naar 'klassenjustitie', zo meldt de Stentor . De verplaatsing vindt plaats om Ajax optimaal de mogelijkheid te bieden om zich voor te bereiden op de return van de Champions League-confrontatie met Real Madrid.



Volgens de regionale krant gaat het om een brief van ruim vierhonderd woorden, waarin niet alleen de verplaatsing wordt bekritiseerd, maar ook het nieuwe tijdstip van 18.30 uur. "Voor de gewone supporters afschuwwekkend", schrijft Freddy Eikelboom, voorzitter van de supportersclub. Hij geeft aan dat de KNVB 'geen enkel gevoel en begrip' heeft voor het effect dat de beslissing heeft op de gewone man. "Heeft u enig idee, hoe lang de voorverkoop en de voorbereidingen van deze wedstrijd al loopt? Heeft u enig idee, hoe de hardwerkende supporters zich in bochten moeten wringen en plannen maken om hun favoriete club te kunnen bezoeken, zowel thuis als uit?"



"Nee, dat heeft u schijnbaar niet! De gewone supporter is reeds allang uit uw zichtveld verdwenen!" De supportersclub van PEC eist in de brief dat de KNVB 'ervoor zorgt dat de competitie ordentelijk verloopt, zonder dat dit een negatief effect heeft op de competitie of welke club dan ook". Volgens Eikelboom is dit nu niet het geval: "Dit riekt wat ons betreft naar klassenjustitie".



Ook bij PEC zelf, dat door de verschuiving drie wedstrijden in acht dagen moet spelen, heerst onbegrip. "De KNVB verschuilt zich achter het algemeen belang, maar dat is een eenzijdige invulling daarvan", zei technisch directeur Gerard Nijkamp tegen het Algemeen Dagblad . "Het gaat erom dat de competitie netjes verloopt. Dit raakt alle clubs, van PEC tot Willem II tot Excelsior. We weten dit sinds een dag of tien en zijn daarover sindsdien in gesprek. Dat ze hier nu mee naar buiten komen heeft ons zeer verbaasd."



Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de KNVB wedstrijden verplaatst met het oog op het Europese programma. Om dezelfde reden werd in oktober in samenspraak met de clubs al geschoven met duels van Ajax en PSV.