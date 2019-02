Supporters van Ajax dreigen met rechtsgang in aanloop naar Klassieker

De AFCA Supportersclub dreigt met een gerechtelijke procedure als fans van Ajax niet welkom zijn bij de halve finale van de beker tegen Feyenoord.

Die wedstrijd wordt op woensdag 27 februari afgewerkt in De Kuip. De Supportersclub uit in een statement zijn onvrede over de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Men claimt een e-mail te hebben gekregen van de KNVB, waarin staat dat de voetbalbond is 'overruled' door de burgemeester, die gebruikmaakt van de reglementen om 'af te wijken van de aantallen kaarten voor de uitsupporters'. "Wij zien vervolgens geen andere mogelijkheid dan ons voor te bereiden op een gerechtelijke procedure", voegt de Supportersclub daaraan toe.



Het is inmiddels elf jaar geleden dat er voor het laatst uitsupporters aanwezig waren bij de topper. In de afgelopen jaren hebben alle partijen geprobeerd een oplossing te realiseren. Onlangs liet de KNVB nog weten in gesprek te zijn gegaan met beide clubs en de gemeente Rotterdam, 'helaas nog zonder het gewenste resultaat'. "We hopen nog steeds dat binnen niet al te lange tijd de Klassieker weer voor supporters van beide clubs toegankelijk wordt."



In december 2018 eiste Ajax van Feyenoord dat de club uitkaarten beschikbaar zou maken voor het competitieduel van 27 januari. Dat gebeurde uiteindelijk niet. In oktober had Feyenoord een verklaring uitgegeven waarin men de wens uitsprak om weer uitsupporters toe te laten en daar weer gesprekken over te voeren met de betrokken partijen. "Insteek van de gesprekken is te bekijken op welke wijze er wellicht al in het seizoen 2019/20 weer uitsupporters bij De Klassieker kunnen zijn", gaf Feyenoord toen aan.