Supporter van Manchester City in kritieke toestand in ziekenhuis

Een supporter van Manchester City is in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij woensdagavond in Gelsenkirchen zou zijn aangevallen.

De Engelse kampioen speelde woensdag in de Champions League een uitwedstrijd tegen Schalke 04. Via een persbericht bevestigt City dat één van de fans na afloop is aangevallen. "De club werkt met de politie van Greater Manchester en de Duitse politie samen om meer informatie te verkrijgen", melden The Citizens .



Een aantal officials van de club is in Gelsenkirchen achtergebleven om de familie van het slachtoffer te ondersteunen. City roept iedereen die iets gezien heeft op om met de Duitse politie contact op te nemen. Vorig jaar belandde een Engelse supporter van Liverpool in het ziekenhuis toen hij was aangevallen door twee fans van AS Roma, voorafgaand aan hun halve finale in de Champions League. Eerder dit seizoen werden twee Chelsea-fans belaagd door Griekse fans van PAOK Saloniki.



Manchester City zette in Duitsland woensdag een grote stap naar de kwartfinales van de Champions League. Ondanks een ondertalsituatie door de rode kaart voor Nicolas Otamendi boog het team van Pep Guardiola in de slotfase een achterstand om in een 2-3 zege. Leroy Sané, nota bene oud-speler van Schalke, maakte met een prachtige vrije trap gelijk en Raheem Sterling zorgde voor de winnende goal.