Supertalent van Dortmund sluit overstap naar Bayern uit

Youssoufa Moukoko ziet een transfer naar Bayern München niet zitten. Het 14-jarige wonderkind wil zich blijven ontwikkelen bij Borussia Dortmund.

Moukoko maakt al enige tijd indruk bij Dortmund, waar hij op zijn twaalfde al mocht meedoen bij Onder-17. De jongeling scoorde in zijn eerste volledige seizoen liefst veertig keer in 28 wedstrijden en ook dit seizoen is hij in topvorm. Na 21 optredens met Dortmund Onder-17 staat de teller nu al op 36 treffers en zeven assists.



Naar verluidt heeft interesse om Moukoko naar de Allianz Arena te halen, maar volgens de speler hoeft de Duitse kampioen hem niet te benaderen. "Ik voel me prima bij BVB en ik heb hier nog een aantal doelstellingen", reageerde Moukoko via Instagram op een berichtje van een supporter.



Onlangs kwam Youssoufa Moukoko in het nieuws omdat hij een gigantisch sponsorcontract kreeg van Nike. Het wereldberoemde sportmerk gaf hem een contract dat de tiener in totaal tien miljoen euro zou kunnen opleveren. Als het talent aan de lopende band blijft scoren, zou Dortmund hem over enkele jaren zeer goed kunnen gebruiken.



Met nog vijf duels te gaan in de hoopt Dortmund eindelijk Bayern weer eens van de troon te stoten. Het verschil is nu één punt in het voordeel van de titelverdediger, dat bovendien een veel beter doelsaldo heeft. werd in 2012 voor het laatst kampioen, onder leiding van Jürgen Klopp.