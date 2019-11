Supercup met hulp van Piqué voor 120 miljoen euro naar Saudi-Arabië

De Spaanse Supercup vindt de komende drie jaar plaats in Saudi-Arabië, zo heeft de Spaanse voetbalbond maandag wereldkundig gemaakt.

Met de verplaatsing naar het Midden-Oosten is een totaalbedrag van 120 miljoen euro gemoeid. -verdediger Gerard Piqué heeft met zijn bedrijf Kosmos een belangrijk aandeel gehad in de beslissing om de Supercup buiten Spanje te laten plaatsvinden, al is hij niet betaald door de voetbalbond of vanuit Saudi-Arabië voor zijn inzet. treft in de halve finale, terwijl Barcelona het opneemt tegen in de andere halve eindstrijd. Het minitoernooi staat gepland voor januari.

Luis Rubiales, voorzitter van de Spaanse voetbalbond, is opgetogen over het feit dat de Supercup de komende jaren plaatsvindt in het Koning Abdullahstadion in Jeddah. "Sport is een hulpmiddel voor verandering, daarom zijn we bereid om een samenwerking aan te gaan met Saudi-Arabië. De mensen daar hebben hier alleen maar profijt van", aldus de Spaanse bestuurder. "Dit wordt de meest opwindende Supercup in de geschiedenis."

Er is vaak discussie over de rechten van vrouwen in Saudi-Arabië, maar Rubiales voorziet geen problemen. Vrouwen zijn gewoon welkom bij de duels om de Supercup. "Dat mogen zij zonder restricties en in kleding die zij gepast vinden. Wij denken dat we de positie van de vrouwen helpen door middel van het voetbal." Er wordt in dat kader gewerkt aan een vrouwencompetitie in het Arabische land.

Volgens Rubiales zijn ook de spelers akkoord met de verplaatsing. "We hebben ze verteld dat de Supercup voortaan in het Midden-Oosten wordt afgewerkt en de clubs zijn het daarmee eens." Rubiales verwerpt de suggestie van de UEFA en de FIFA om niet te spelen in landen waar vrouwenrechten worden geschonden en verwijst terloops naar voetbalduels die al in Saudi-Arabië zijn afgewerkt en het organiseren van de Formule 1 aldaar.

De eerstvolgende editie van de Spaanse Supercup staat gepland voor januari. In de eerste halve finale op 8 januari staan Valencia en Real tegenover elkaar, zo heeft de loting van maandagmiddag uitgewezen. Barcelona en Atlético strijden op 9 januari om een plaats in de finale. De finale staat voor 12 januari op de agenda. In totaal ontvangen de clubs twintig miljoen euro voor hun deelname aan de Supercup, al zal dat bedrag niet helemaal eerlijk worden verdeeld.