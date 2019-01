Super-sub Lukaku kan de 'nieuwe Solskjaer' zijn voor Man Utd

De Belg scoorde in elk van zijn drie optredens onder de interim-manager, maar zijn kwaliteiten lenen zich niet om te starten.

In een van de eerste openbare optredens van Ole Gunner Solskjaer richting zijn spelers nadat hij manager van Manchester United was geworden, stond de Noor erop dat er een aantal selectiespelers waren die zelf de leiding zouden moesten nemen in het krijgen van kansen, hoe ze zich zouden presteren.

Beroemd als super-sub tijdens zijn elf jaar als speler van the Red Devils , maakte Solksjaer 29 van zijn 126 United-doelpunten nadat hij van de bank kwam. Het meest memorabale doelpunt kwam in blessuretijd in de zege van de Champions League in 1999.

En hij waarschuwde zijn spelers snel dat sommigen impactspelers moesten worden voor het teambelang.

"Ik denk niet dat iemand meer op de bank heeft gezeten dan ik! Dat is altijd mijn reactie richting spelers", legde hij uit. "Je weet maar nooit, misschien kom je erin en maak je een impact en grijp je de kans als je die krijgt."

Komende zondag gaat Solksjaer met United op bezoek bij Tottenham Hotspur, in wat zijn eerste wedstrijd tegen een club uit de top zes is, en hij wordt geconfronteerd om te kiezen tussen Romelu Lukaku en Marcus Rashford voor een plek in de punt van de aanval.

Rashford's vorm de laatste tijd is indrukwekkend geweest en naast Anthony Martial en Jesse Lingard was hij een belangrijk onderdeel van een angstaanjagende aanval die rijk is aan snelheid, intelligentie en dodelijkheid voor het doel.

Het Solskjaer-effect is het best samengevat door het feit dat United vaker ten aanval trekt en Rashford is als een man die bezeten was onder de nieuwe trainer.

Maar tijdens de eerste vijf wedstrijden waarover hij de leiding had, had de manager het relatief gemakkelijk in het kiezen tussen de Engelse aanvaller en Lukaku, dankzij de afwezigheid van de laatstgenoemde.

Sinds hij terugkeerde naar de club vlak voordat het nieuwe jaar begon, speelde Lukaku de rol van super-sup in twee competitiewedstrijden voordat hij een basisplaats kreeg als een van de negen veranderingen in de 2-0 zege op Reading in de FA Cup afgelopen weekend.

Door in alle drie die wedstrijden te scoren, heeft de aankoop van 84 miljoen euro Solskjaer stof tot nadenken gegeven, maar dat kan in zowel in positieve als negatieve zin hebben gewerkt voor Lukaku in zijn zoektocht om zijn plek te herwinnen als de onbetwiste keuze op de nummer negen positie.

Onder José Mourinho was Lukaku lange tijd de enige speler die overwogen werd om de aanval te leiden. Net als hij in 2016/17 met Zlatan Ibrahimovic had gegaan, gaf de Portugees Lukaku de vrije hand om in de punt van de aanval te werken en waren Rashford en Martial opties voor de linkerflank.

Maar door zijn doeltreffendheid te bewijzen tijdens zijn invalbeurten in de wedstrijd tegen AFC Bournemouth en Newcastle United tijdens de nieuwjaarsperiode, heeft Lukaku het zichzelf mogelijk moeilijk gemaakt. Want hoewel Rashford er dankzij het vertrouwen van Solskjaer uitzag als een nieuwe man, heeft de Belgische international niet genoeg gedaan in zijn algemene spel om te suggereren dat hij kan spelen in de meer complete aanvallende rol waar zijn nieuwe manager naar verlangt.

United's scherpe, zuivere passingstijl onder Solksjaer heeft meer nodig dan een eerste balcontact rond het strafschopgebied van de zware Lukaku. Wanneer de vleugelverdedigers worden aangespoord om vaker naar voren te komen om ballen in het midden te bezorgen, kan er geen sprake van zijn dat je blijft afwachten, zoals te vaak het geval kan zijn met de voormalige spits van Chelsea en Everton. .

Op dit moment eist de voetbalstijl van Solskjaer - noemt iemand het al Ole-ball? - een Rashford in plaats van een Lukaku in de aanval. Lukaku blijft een goede optie om naar te kijken als United iets anders nodig heeft zoals vorige week tegen Newcastle, maar hij kan niet beweren dat hij tot nu toe al te veel indruk heeft gemaakt in zijn algemene spel onder de nieuwe baas.

Er is altijd een schijnwerper te overwegen wanneer een manager de beslissing neemt om een dure voetballer op de bank te zetten, maar dat kan op dit moment niet eens in overweging worden genomen. Vanaf zijn eerste weken op Old Trafford lijkt Solksjaer niet het type dat zoiets toelaat om zijn gedachten te betreden.

Wat hij nodig heeft, is om de beste manier te vinden om the Spurs zondag te verslaan en dan lijkt het onwaarschijnlijk om met Lukaku te spelen wanneer Rashford veel effectiever naar de behoeften van United kan spelen. In veel opzichten moet hij nu worden beschouwd als hoe Marouane Fellaini onder Mourinho was - wanneer er een nieuwe aanpak nodig is, is Lukaku de eerste speler die je oproept.

Het is een rol die Solskjaer maar al te goed kent en hoewel het misschien voor wat frustratie kan zorgen voor de nummer één spits van België als hij zichzelf elke week op de bank vindt, is dat op dit moment de realiteit van zijn situatie.

Het enige wat hij kan doen is alles wat Solksjaer van hem vraagt en dan zullen zijn kansen komen. Maar wat zondag betreft, moet het Rashford zijn om de aanval van United te leiden onder hun nieuwe 'baby-faced' trainer en Lukaku blijft achter om het soort impact te hebben dat van zijn manager een legende heeft gemaakt.