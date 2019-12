Suggestie Van Gangelen over Edson Álvarez leidt tot gelach bij FOX Sports

Ajax telde afgelopen zomer ongeveer vijftien miljoen euro om Edson Álvarez over te nemen van Club América.

De Mexicaans international heeft nog niet weten te overtuigen in zijn eerste maanden in Amsterdam. Álvarez werd door trainer Erik ten Hag al gebruikt op meerdere posities en Jan Joost van Gangelen vraagt zich zaterdagavond openlijk af of de verdediger annex middenvelder überhaupt ooit het gewenste niveau kan halen.

Álvarez leek oorspronkelijk de opvolger van Matthijs de Ligt te moeten worden bij , maar de 22-jarige Mexicaan wordt tot dusver door Ten Hag vooral ingezet als defensieve middenvelder. In die rol wist hij afgelopen dinsdag opnieuw niet te overtuigen in de met 0-1 verloren -wedstrijd tegen . Van Gangelen suggereert dat Ajax Álvarez wellicht vroegtijdig moet afschrijven. "Geven jullie die Álvarez nog ergens hoop of kans?", vraagt de presentator in De Eretribune bij FOX Sports aan zijn gasten.

De suggestie van Van Gangelen leidt tot gelach in de studio van FOX Sports , onder meer bij analist Arnold Bruggink. "Je schrijft hem veel te snel af, man. Die gasten zijn er net", zegt de oud-speler van onder meer .

"Nou ja, die gasten zijn er net? Hij hobbelt al een tijdje mee. Elke keer als je hem ziet voetballen, dan denk je: wat is dit voor speler? Is deze gast heel goed of zit hij in het zaterdag achtste team?", repliceert Van Gangelen.

Bruggink weigert om Álvarez reeds af te schrijven en denkt dat hij als centrumverdediger wel degelijk van waarde kan zijn voor Ajax. "Ik zou hem wel naast Daley Blind neer durven te zetten." Collega-analist Kenneth Perez merkt op dat Álvarez door de technische staf van Ajax niet wordt beschouwd als een centrale verdediger.

Wél denkt de Deen dat Álvarez de kwaliteiten heeft om als stopper te spelen. "Als hij goed kan verdedigen en een normale inspeelpass heeft, en dat heeft hij wel, dan is dat wat mij betreft voldoende voor een centrale verdediger. Op het middenveld vind ik hem onwijs onwennig ogen", zegt Perez.

"Veltman doet het in de ogen van de trainer heel goed. En als Veltman niet speelt, dan krijgt Schuurs de kans en hij heeft het ook niet onverdienstelijk gedaan. Op die positie ligt dus geen mogelijkheid voor Álvarez", aldus Perez.

Marco van Basten, ook te gast in De Eretribune , is nauwelijks onder de indruk van Álvarez, zo laat hij aan het einde van de discussie merken. "Ik moet eerlijk zeggen: dat vind ik voor Ajax-niveau nog net niet overtuigend genoeg. Ajax moet op een hoger niveau aankopen, of die spelers al hebben, om in de top te blijven presteren. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan", beseft de oud-spits.