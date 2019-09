Süle wees Engelsen af, maar droomt nog wel van avontuur in de Premier League

De Duits international stond op de radar bij Chelsea, maar koos voor Bayern, terwijl hij nog altijd droomt van een avontuur in Engeland.

-verdediger Niklas Süle heeft onthuld dat hij een stap naar de Premier League serieus overwoog in 2017, maar de lokroep van der Rekordmeister bleek te sterk.

De Duits international stapte in juli 2017 voor 20 miljoen euro over van naar Bayern en heeft tot nu toe 64 optredens op zijn naam staan, met twee landstitels als gevolg.

was naar verluidt gelijktijdig geïnteresseerd in de verdediger en the Blues zullen net als andere clubs uit de Premier League verheugd zijn te horen dat hij graag nog een keer naar Engeland komt.

"Ik heb eraan gedacht om in 2017 naar de Premier League te gaan", geeft de 24-jarige aan in een exclusief interview met Goal en DAZN.

"Dat is een van de competities waar ik echt in wil spelen. Destijds zag ik de overstap naar München echter als de beste keuze en zoals je kunt zien ben ik erg blij bij Bayern."

"Niet alleen omdat ik met die transfer mijn zin heb gekregen, maar ook vanwege de fans en de technische staf", vervolgt de verdediger, die vorig jaar werd genoemd bij .

De 22-voudig international krijgt dinsdag een impressie van hoe het leven had kunnen zijn, want hij reist met Bayern af naar Engeland, waar Tottenham de tegenstander is in de .

Bayern won haar eerste groepswedstrijd met 3-0 van Rode Ster Belgrado, terwijl the Spurs niet verder kwamen dan een gelijkspel tegen underdog Olympiacos uit Griekenland.

Süle weet desondanks dat het niet makkelijk wordt tegen de verliezend finalist van vorig jaar. Toch denkt hij dat Bayern opnieuw een slag kan slaan richting groepswinst.

"Het wordt enorm lastig tegen een fysiek sterke tegenstander", analyseert hij. "We moeten ons eigen spel blijven spelen, met veel balbezit, want dan kunnen we iedereen verslaan."

Winst zou zijn ultieme doel weer een stap dichterbij brengen, want Süle aast op eindwinst in de Champions League, terwijl hij ook in eigen land verwacht opnieuw te kunnen winnen.

"Ik wil de beste centrumverdediger ter wereld worden, de Champions League winnen en een of meer grote titels met de nationale ploeg."