Süle pleit voor nieuwe rol voor Robben bij Bayern München

Niklas Süle hoopt dat Arjen Robben ook na zijn carrière als speler betrokken blijft bij Bayern München.

De 35-jarige vleugelaanvaller, die sinds eind november al geblesseerd is, maakte eerder al bekend dat hij na dit seizoen vertrekt uit Beieren. Of hij zijn loopbaan elders voortzet, en bij welke club, is nog niet bekend. Franck Ribéry lijkt eveneens aan zijn laatste maanden bij Bayern bezig te zijn, al heeft hij dat zelf nog niet bevestigd.



Süle hoopt dat het duo zich blijft inzetten voor de Duitse kampioen. "Bayern heeft altijd oud-spelers een andere rol gegeven als zij dat wilden. Ik weet zeker dat de club dat met hen ook doet, als alle betrokken partijen daarvoor openstaan", sprak de 23-jarige centrumverdediger tegen Goal en SPOX.



Robben draagt sinds 2009 de clubkleuren van Bayern en de 36-jarige Ribéry zelfs al twee jaar langer. Ondanks het naderende vertrek van de Fransman hoopt Süle dat hij er nog een jaar aan vastknoopt. "Daar zou ik heel blij mee zijn. Maar als het niet gebeurt, hoop ik dat ze allebei een mooi afscheid krijgen."



In al die jaren bij won het duo Robbery de ene na de andere prijs, zoals zeven landstitels, vier keer de en de in 2013. Deze jaargang kunnen een nieuwe -titel en Duitse beker daar nog bij komen.