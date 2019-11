Succesreeks in CL en topscorerstitel leveren Dusan Tadic prestigieuze prijs op

Dusan Tadic is woensdag uitgeroepen tot beste Servische speler van 2019.

De 31-jarige aanvaller van veroverde de prijs ook al in 2016, toen hij nog verbonden was aan . Tadic dankt de prijs aan zijn geweldige optredens in de van afgelopen seizoen. Daarnaast werd hij met 28 doelpunten gedeeld topscorer in de .

Tadic kwam in het miljardenbal tot zes doelpunten, met zijn treffer tegen in het Santiago Bernabéu als absoluut hoogtepunt van de jaargang 2018/19 in Europees verband.

Daarnaast bracht de Servische routinier vijf assists op zijn naam. De topscorerstitel in competitieverband moest hij delen met voormalig -aanvaller Luuk de Jong, inmiddels actief voor .

Sinisa Mihajlovic ontvangt de prijs voor Beste Trainer van 2019. De oud-verdediger, thans trainer van , vecht al enige tijd tegen leukemie en moest hierdoor zelfs even zijn taken neerleggen.

Mihajlovic, die de Nederlandsers Mitchell Dijks, Stefano Denswil en Jerdy Schouten onder zijn hoede heeft, probeert echter zoveel mogelijk als coach actief te blijven bij de nummer vijftien in de .