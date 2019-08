Succes voor Bosz en Weghorst; St. Juste, Boëtius en Klaassen treuren

Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz is met een overwinning begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga.

De ploeg van de Nederlandse trainer had het zaterdagmiddag op eigen veld niet eenvoudig tegen promovendus SC Paderborn 07, maar trok de wedstrijd in de tweede helft uiteindelijk wel naar zich toe. rekende tegelijkertijd met ruime cijfers af met , terwijl Wout Weghorst matchwinner was namens in het thuisduel met 1. FC Köln. Jeremiah St. Juste kende een bitter debuut voor , terwijl ook Davy Klaassen teleurstellend begon aan de nieuwe voetbaljaargang in Duitsland.

- SC Paderborn 07 3-2

Daley Sinkgraven werd deze zomer door Bosz opgepikt bij , maar de linksback ontbrak vanwege onduidelijke redenen in de wedstrijdselectie van Leverkusen. Leon Bailey trad bij die Werkself op als linkerwingback en dat bleek een gouden greep van Bosz: de Jamaicaan zorgde al na tien minuten spelen voor de 1-0 op aangeven van Kevin Volland. De vroege openingstreffer bleek het startsein van een zeer spectaculaire eerste helft. Sven Michel tekende al snel voor de gelijkmaker, maar via Kai Havertz wist Leverkusen zijn voordelige marge vrijwel onmiddellijk weer in ere te herstellen. Paderborn toonde zich echter een brutale opponent en wist de stand na 25 minuten alweer gelijk te trekken. Streli Mamba kreeg de bal na een hachelijke situatie in het strafschopgebied van Leverkusen voor de voeten en zorgde vervolgens overtuigd voor de 2-2.

Leverkusen zocht de kleedkamer halverwege zo enigszins chagrijnig op en moest een extra domper verwerken, doordat Lars Bender in de rust geblesseerd afhaakte. Bosz voegde na ruim een uur extra creativiteit toe aan zijn elftal met inbrengen van Karim Bellarabi en kort erna zorgde Volland voor de verlossende 3-2. Havertz had aan de linkerkant van het veld oog voor de opgestoomde Wendell, waarna laatstgenoemde Volland met een perfecte voorzet in staat stelde te scoren. De formatie van Bosz hield daarna stand en begint het nieuwe seizoen zodoende met een overwinning.

Borussia Dortmund - FC Augsburg 5-1

De ontmoeting in het Signal Iduna Park had niet spectaculairder kunnen beginnen. Florian Niederlechner bracht Augsburg namelijk binnen dertig seconden op voorsprong met een intikker, maar de gelijkmaker van Dortmund liet vervolgens amper drie minuten op zich wachten. Een voorzet van Marco Reus werd onvoldoende verwerkt door doelman TomᚠKoubek, waarna Paco Alcácer van dichtbij eenvoudig kon scoren: 1-1. Jeffrey Gouweleeuw ontbrak vanwege een blessure overigens bij Augsburg, maar het elftal van trainer Martin Schmidt verkocht zijn huid in het eerste bedrijf duur en wist de gelijke stand uiteindelijk mee te nemen naar de rust.

In het eerste kwartier na de onderbreking wist Dortmund in korte tijd echter driemaal toe te slaan. Sancho tekende voor de 2-1 na voorbereidend werk van Axel Witsel én gestuntel van Koubek, en vijf minuten later verdubbelde Reus de voordelige marge voor Dortmund na opnieuw geblunder van de Augsburg-keeper. De 4-1 van Alcácer kwam daarna nog voor het verstrijken van het eerste uur tot stand na een fraaie assist van de uitblinkende Sancho. Dortmund nam daarna gas terug, maar wist in de slotfase nog wel een keer te scoren via invaller en debutant Julian Brandt.

- FSV Mainz 05 3-0

St. Juste en Jean-Paul Boëtius begonnen bij Mainz beiden in de basis. St. Juste speelde als linkercentrumverdediger, terwijl Boëtius als schaduwspits het vertrouwen kreeg van coach Sandro Schwarz. St. Juste moest al na elf minuten voetballen aan de noodrem trekken nadat Christian Günter was doorgebroken, hetgeen de voormalig Feyenoorder op een vroege gele kaart kwam te staan. De eerste helft leverde verder weinig noemenswaardige momenten op, hetgeen resulteerde in een doelpuntloze stand halverwege. In de tweede helft leek de wedstrijd lang af te stevenen op een troosteloze remise, maar Mainz stortte in de laatste tien minuten volledig in en droop door doelpunten van Lucas Höler, Jonathan Schmid en Luca Waldschmidt (strafschop) uiteindelijk af met een pak slaag. St. Juste was overigens één minuut voor de 1-0 van Höler gewisseld; Boëtius speelde de gehele wedstrijd.

- 1-3

Lees beneden verder

Davy Klaassen had een basisplaats bij Werder, dat na 35 minuten op achterstand kwam voor eigen publiek. Rond de strafschopstip ontving Rouwen Hennings de bal, draaide hij knap open en had hij de hoek voor het uitkiezen. Voormalig -aanvaller Milot Rashica stelde Johannes Eggestein met een voorzet vanaf de linkerflank in staat om er na rust 1-1 van te maken. Het was vervolgens een andere ex-Vitessenaar die aan de basis stond van de 1-2: een afgemeten lange bal van Lewis Baker kwam terecht bij Erik Thommy, die de doeltreffende Kenan Karaman vond. Kaan Ayhan bepaalde de uiteindelijk verrassende eindstand met een kopbal uit een corner.

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 2-1

Na een uur was het raak voor Weghorst, die met wat mazzel voorbij Rafael Czichos kwam in het strafschopgebied en succesvol afrondde. Weghorst zorgde met zijn treffer voor de 2-0; in de eerste helft had Maximilian Arnold de score al op prachtige wijze geopend voor Wolfsburg. De middenvelder kreeg de bal buiten het straschopgebied voor de voeten nadat Köln de bal niet wegkreeg en nam het leer ineens uit de lucht. Hij mikte snoeihard raak in de rechterhoek. In de blessuretijd vond Köln de aansluiting via Simon Terodde, maar daar bleef het bij. Bij de bezoekers maakte Kingsley Ehizibue als basisspeler zijn competitiedebuut, nadat hij zondag al meedeed in de eerste ronde van de DFB-Pokal.