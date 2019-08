Succes in Europa League heeft gevolgen voor Eredivisie-programma PSV

Het bereiken van de play-offs in aanloop naar de groepsfase van de Europa League door PSV heeft gevolgen voor het programma van de Eredivisie.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat de competitiewedstrijd tussen de Eindhovenaren en met een dag is verplaatst, naar zondagavond 1 september. Na het duel met (3-1) en (aanstaande zondag) wordt het de derde wedstrijd dit seizoen voor op zondagavond om 20.00 uur.

Donderdag overleefde de ploeg van trainer Mark van Bommel de derde voorronde van de . Na een 0-1 uitzege op FK Haugesund was een doelpuntloos gelijkspel voor eigen publiek genoeg voor een plek in de laatste voorronde. In de play-offs is Apollon Limassol de tegenstander en de return in Cyprus wordt gespeeld op donderdag 29 augustus.

Twee dagen later, op zaterdag 31 augustus, zou de wedstrijd in Waalwijk tussen RKC en PSV gespeeld worden. Om de Eindhovenaren meer rust te gunnen, heeft de KNVB besloten die wedstrijd een dag later af te werken, op zondag 1 september om 20.00 uur.

De eerste ontmoeting met Apollon Limassol wordt gespeeld op donderdag 22 augustus. Op zaterdag 24 augustus zou daarna de thuiswedstrijd tegen gespeeld worden.

PSV liet eerder via de officiële kanalen al weten dat het duel met Groningen wordt verschoven naar woensdag 25 september, met 18.30 uur als aanvangstijdstip in het Philips Stadion.