Suárez zou doelpunt 'gewoon' vieren: "Op het veld bestaat geen vriendschap"

Het tweeluik tussen Barcelona en Liverpool in de halve finales van de Champions League heeft voor Luis Suárez extra lading.

De Uruguayaanse aanvaller speelde drieënhalf jaar voor the Reds, voordat hij in de zomer van 2014 voor ongeveer 81,7 miljoen euro naar verkaste. Veel voetballers maken er een gewoonte van om niet te juichen bij een doelpunt tegen hun voormalige werkgever, maar daar wil Suárez niets van weten.

De 32-jarige spits geeft vrijdag in een uitgebreid interview met de Daily Mail hoog op over . Een eventueel doelpunt niet vieren, is voor hem echter geen optie. "In aanloop naar de wedstrijd is het mooi om uit te spreken hoe dankbaar je bent. Als ik echter eenmaal op het veld sta, bestaat er geen vriendschap of compassie. Ik verdedig de kleuren van Barcelona met alle trots van de wereld", zo klinkt het.



Suárez speelde in totaal 132 officiële wedstrijden voor Liverpool en was daarin goed voor 82 doelpunten en 29 assists. Hij won alleen de EFL Cup met the Reds, maar de Uruguayaan kijkt desalniettemin dankbaar terug op zijn periode in Engeland. "Ik heb het geluk dat ik geweldige herinneringen bewaar aan alle clubs waarvoor ik gespeeld heb. In dienst van Nacional in Uruguay verdiende ik een transfer naar Europa (waar Suárez belandde bij , red.)."



"Vervolgens ontwikkelde ik me bij enorm. Dat hielp mij om de stap naar de absolute top te zetten, naar Liverpool", vervolgt Suárez. "Bij Liverpool kon ik vervolgens naam maken voor mezelf op het hoogste podium. Mijn periode bij Liverpool heeft me doen realiseren dat je als speler nooit uitgeleerd bent, je kunt altijd beter worden. Voor die les ben ik enorm dankbaar."