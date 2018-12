Suarez: "Wijze waarop ik bij Ajax vertrok zit me nog altijd dwars"

Luis Suarez bewaart mooie herinneringen aan zijn tijd bij Ajax, de club waarmee hij nooit echt kampioen werd.

Suarez begon zijn loopbaan op de Europese velden bij FC Groningen en ruilde de Trots van het Noorden in 2007 na één seizoen in Groningse dienst in voor Ajax. In Amsterdam beleefde de Uruguayaan vervolgens zijn definitieve doorbraak en de aanvaller is inmiddels via een dienstverband bij Liverpool bij Barcelona beland.



De topschutter speelde weliswaar de eerste helft van het seizoen 2010/11 in de Johan Cruijff ArenA, maar heeft door zijn vertrek naar Engeland in de winterstop niet het idee dat het landskampioenschap dat werd behaald in de voetbaljaargang echt ‘van hem’ is: "“Toen ik vertrok, stonden we negen punten achter. Ik kan moeilijk zeggen dat Ajax dat jaar dankzij mij kampioen is geworden"”, legt hij uit in gesprek met Ajax Life .



De 31-jarige aanvaller ligt op dit moment nog tot 2021 vast bij Barcelona en lijkt van zins om die verbintenis ook uit te dienen. "“Dit is de club waar ik altijd voor hoopte te spelen, die droom is uitgekomen. Maar wie weet wat er over een paar jaar gebeurt”", vervolgt hij zijn verhaal. Als zijn contract in het Camp Nou inderdaad afgelopen is, geeft Suárez de voorkeur aan een terugkeer naar Nederland boven een dienstverband bij een club in zijn geboorteland Uruguay.



De spits vindt namelijk dat de mensen daar hem alleen moeten herinneren als speler van het nationale elftal. "Terug naar Nederland daarentegen... Vorig jaar heb ik met mijn vrouw nog een bezoek aan Amsterdam gebracht. Het is een plek die mij dierbaar blijft.”" Suarez heeft daarnaast het idee dat hij nog wat onafgemaakte zaken heeft laten liggen bij Ajax. "“En één ding zit me nog altijd dwars: de wijze waarop ik vertrokken ben. Ik ging naar Liverpool op het moment dat ik geschorst was vanwege het bijtincident met Otman Bakkal. Zo hoor je niet bij een club te vertrekken.”"