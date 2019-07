Suarez vervangen of met Neymar in Barcelona's nieuwe 'Dream Team'? Hoe Barça kan spelen met Griezmann

Een jaar nadat hij voor een langer verblijf bij Atlético Madrid koos, vervolgt de Fransman zijn carrière toch in Camp Nou. Maar waar gaat hij spelen?

Eerder deze zomer werd clublegende Rivaldo gevraagd wie zijn voormalige werkgever zou moeten kopen, Neymar of Antoine Griezmann.



"Griezmann is een geweldige speler, maar bij hem zou het meer een gok zijn als hij wordt gehaald. Want hij heeft nog niet eerder bij gespeeld of met Lionel Messi en Luis Suarez", zei de Braziliaan tegen Betfair.



"Natuurlijk zou hij een uitstekende versterking voor het team zijn als hij net zo speelt als bij Atléti. Maar ik geef toch de voorkeur aan Neymar. Hij kent de club en hij praat misschien wel regelmatig met Suarez en Messi."



Er is uiteraard nog een kans dat Barcelona na Griezmann ook Neymar weet te strikken.



De transfersoap van de Fransman is vrijdag eindelijk afgerond en de Spaanse kampioen staat er nog steeds voor open om ook de Braziliaan naar Camp Nou te halen, nu Paris Saint-Germain bekend heeft gemaakt dat Neymar voor de juiste prijs te koop is.



De 27-jarige aanvaller zal echter wel een paar concessies moeten doen om een terugkeer in Catalonië mogelijk te maken.



Bronnen binnen de club hebben bevestigd aan Goal dat de Braziliaan een flink deel van salaris moet inleveren. Bovendien moet hij publiekelijk zijn excuses aanbieden voor het feit dat hij twee jaar terug vertrok naar Parijs en hij moet zijn rechtszaak tegen Barça annuleren voor vermeende niet betaalde bonussen.



Het valt nog te bezien hoe wanhopig de Zuid-Amerikaan is om terug te gaan naar zijn vorige club.



Wat in elk geval wel duidelijk is, is dat Barcelona met de toevoeging van de veelzijdige Griezmann meerdere aanvalsopties erbij heeft gekregen.

Sommige fans en clubbestuurders mogen dan nog steeds boos zijn vanwege de manier waarop Griezmann vorig jaar een transfer naar Catalonië weigerde , maar zelfs de meeste bittere Blaugrana zal het met clubicoon Xavi eens zijn dat de WK-winnaar een 'fantastische speler' is. Een speler die zich heeft bewezen op het allerhoogste niveau en kan uitblinken op meerdere posities.



Maar op welke plek gaat hij in Barcelona voetballen?



Op dit moment lijkt Griezmann op de linkerflank in het elftal te komen, als linkeraanvaller in de 4-3-3-formatie van trainer Ernesto Valverde. Suarez zal waarschijnlijk nog steeds centraal voorin staan en Messi speelt het liefst vanaf de rechterflank.



Griezmann heeft al een tijdje niet aan die linkerkant gespeeld, aangezien hij afgelopen seizoen bij Atlético voornamelijk vlak achter een centrale spits speelde. In dit geval Diego Costa of Álvaro Morata.



Zijn overstap naar een rol als nummer 10 was ook één van de redenen waarom de Franse nationale ploeg in 2016 in eigen land een goede EK-campagne neerzette.



Het is echter de moeite waard om te onthouden dat Griezmann vroeg in zijn interlandcarrière ook al op de linkerflank speelde. Hij is per slot van rekening linksbenig.



Uiteindelijk kwam de 28-jarige technicus echter op de rechterflank terecht, waardoor hij naar binnen kon draaien om met zijn favoriete linker uit te halen.



Maar die positie als rechteraanvaller is in Barcelona uiteraard het terrein van Messi.



Griezmann gaf in het verleden aan dat het in dienst van Messi spelen, ook al zou dat mogelijk onbewust zijn, een rol speelde in zijn beslissing om Barça vorig jaar af te wijzen. Dus laten we hopen dat hij nu wel bereid is om tweede viool te spelen voor de absolute vedette van de club.



Als Messi op rechts wil blijven voetballen, zal Griezmann het dus waarschijnlijk op links moeten laten zien. Tenzij Neymar deze zomer ook naar de Spaanse kampioen komt.

Lees beneden verder

In dat geval zouden we een formatie kunnen krijgen waarin plek is voor alle steraanvallers. Een opstelling die je normaal gesproken alleen in FIFA-games ziet, met Neymar en Griezmann die Messi flankeren achter eenzame centrumspits Suarez.



Zo'n heerlijk vooruitzicht is nog wel ver weg. Neymar moet eerst maar eens worden vastgelegd en bovendien zullen Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé dan moeten vertrekken. Dat laatste is mogelijk een vereiste als Barcelona zich aan de regels voor Financial Fair Play wil houden.



Van dat tweetal bevindt Coutinho zich in de gevaarlijkste positie. De Braziliaan is bijna constant een teleurstelling geweest sinds hij in januari 2018 werd overgenomen van . Nu Griezmann erbij komt, is er voor een speler als Coutinho mogelijk nog minder plek.



Dembélé levert in elk geval nog snelheid, iets wat Griezmann, Messi en Suarez niet in overvloed bezitten.



Als er inderdaad geldt wordt opgehaald met de verkoop van andere spelers en Dembélé mag blijven (al zijn er geruchten dat hij wordt betrokken bij de Neymar-deal), zou hij zijn plek op de linkerflank kunnen behouden. Griezmann kan dan centraal voorin spelen, met Messi op rechts naast hem.



Maar in dat scenario is er dus geen plek voor de zichtbaar vertragende Suarez, die niet langer de natuurkracht van de afgelopen seizoenen is.

In dat opzicht zou Barcelona wel een extra aanvaller kunnen gebruiken. Maar door het tekort aan echte topspitsen op de transfermarkt, en aangezien de club al 120 miljoen heeft betaald voor Griezmann en Neymar mogelijk nog meer moet kosten, lijkt dat nu een heel lastig verhaal.



De taak van Valverde is dus om het beste te krijgen uit Griezmann, Messi, Suarez en iedere andere aanvaller die bij de start van het seizoen in Camp Nou speelt.



Griezmann voegt absoluut iets toe aan de Blaugrana.



Zoals middenvelder Ivan Rakitic onlangs tegen Mundo Deportivo zei: "Hij is een topspeler, één van de beste ter wereld, en natuurlijk zou ik graag in hetzelfde team met hem spelen."



De vraag is nu alleen nog op welke plek de nieuweling in dat team zal spelen, na een bijzondere transfersoap.



Nu is het aan jou, Ernesto...