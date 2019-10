Suarez staat voor lastige taak om uitjouwende Barcelona-fans stil te krijgen

De ervaren spits is de steun vanuit de achterban in Barcelona kwijtgeraakt en afgelopen weekend werd hij met een fluitconcert uitgezwaaid.

Terwijl Luis Suarez zich voorbereidt op de -wedstrijd van woensdagavond tegen in Camp Nou, is hij bij de eigen fans nog nooit zo impopulair geweest als nu.

Toen Barça vorige week dinsdag nog net van won (2-1) kreeg de Uruguayaan een fluitconcert te horen bij zijn wissel in het laatste kwartier.

Suarez is wel gewend aan wat gefluit en beledigingen in stadions van de rivalen, maar niet van de supporters die hem vroeger op handen droegen.

De oud-Ajacied werd tegen Villarreal vervangen voor Ansu Fati, de 16-jarige sensatie van de Catalanen. Het gefluit veranderde in een luid applaus toen de tiener het veld betrad.

Suarez was er niet in geslaagd de Submarino Amarillo tot zinken te brengen. Hij oogde als een statisch en ineffectief focuspount in de voorhoede. Zijn soms zo grillige techniek liet hem volledig in de steek.

"De supporters betalen voor een kaartje en ze mogen hun mening geven en zeggen of we het wel of niet goed doen, maar spelers zijn ook maar mensen", zei Gerard Piqué over de fluitconcerten voor zijn teamgenoot. "We kunnen niet iedere wedstrijd 100 procent zijn, we zijn geen machines."

-fans zingen meestal 'Uruguayo' om Suarez aan te moedigen, maar dat werd vorige week niet gehoord. Het tij keert zich tegen hem en het is cruciaal dat de fans die naar de wedstrijden komen hun hoofd wegdraaien.

Er is een verschil tussen de abonos (seizoenkaarthouders) en local socios (leden) in vergelijking met de enorme zee van internationale fans die wedstrijden online kijken.

Dat wil niet zeggen dat de ene groep belangrijker is dan de andere, maar de laatste jaren is gebleken - niet alleen in Barcelona - dat degenen die meer op afstand van hun club staan een hele andere mening kunnen hebben dan de supporters in het stadion.

Buitenlandse fans zijn over het algemeen minder vergevingsgezind wat betreft de zwakke punten van een speler en ze geven minder om de tijd die een speler bij de club heeft gespeeld.

Voor de Catalanen die Suarez' intensieve werk de afgelopen vijf jaar vanaf de tribunes hebben aanschouwd is het wellicht moeilijker om hem te laten gaan dan voor hen die de club van veraf volgen.

In de laatste twee seizoenen is er onder internationale fans een roep ontstaan om Suarez weg te doen. Maar dat gevoel werd niet gedeeld door de achterban in Camp Nou.

Hetzelfde geldt voor Ivan Rakitic, die recentelijk werd toegejuicht in het stadion terwijl een groot deel van de buitenlandse fans zich tegen hem heeft gekeerd.

Aan het einde van vorig seizoen kwam er een keerpunt. Suarez liet zich opereren aan zijn knie na de catastrofale uitschakeling in de halve finale van de Champions League tegen (4-0).

Als Barça de finale wel had gehaald, had Suarez de operatie zeer waarschijnlijk uitgesteld. Maar nu die prijs niet meer haalbaar was, koos hij ervoor om op tijd fit te kunnen zijn voor de Copa América. Het betekende dat hij de finale van de moest opofferen. Barcelona verloor die finale van in , waardoor de Catalanen vorig seizoen met LaLiga slechts één prijs wonnen.

Die kwestie in combinatie met Suarez' trage start van het nieuwe seizoen zorgt ervoor dat het geduld van de fans op begint te raken. Al heeft de Zuid-Amerikaan al meerdere keren aangetoond dat hij tijd nodig heeft om na de zomer op snelheid te komen.

"Twijfelen aan Luis Suarez is hetzelfde als je kritiek eten met een beetje chips", schreef Diario Sport om uit te leggen dat het altijd wel goedkomt met de spits.

Door zijn jaarlijke doelpuntenproductie staat El Pistolero met 179 treffers inmiddels vijfde op de topscorerslijst aller tijden van Barcelona.

In het seizoen 2014/15, zijn eerste jaar in Spanje, had hij zes wedstrijden nodig om voor het eerst te scoren. Dat was na zijn maandenlange schorsing vanwege het bijten van Giorgio Chiellini op het WK in Brazilië.

Daarna kende Suare in 2015/16 qua doelpunten zijn beste seizoen ooit (59 in 53 duels), maar na de eerste zes wedstrijden stond de teller pas op twee treffers.

In 2017/18 was het er maar eentje in zes duels, met vervolgens drie in 2018/19 en ook in het huidige seizoen drie goals in zijn eerste zes optredens.

Eigenlijk was alleen het jaar 2016 anders, toen Suarez met zes doelpunten in zes wedstrijden in bloedvorm aan het seizoen begon.

Het was frustrerend dat de 32-jarige aanvaller in augustus geblesseerd raakte tijdens de seizoensouverture tegen Athletic Club. Bij zijn rentree in september tegen Valencia scoorde hij twee keer (5-2 winst), maar daarna haalde hij niet meer dat niveau.

Na het gefluit van vorige week antwoordde Suarez zaterdag met een doelpunt tegen , op aangeven van nota bene Marc-André Ter Stegen. Het was de eerste van meerdere stappen die de topschutter moet zetten om de zorgen over hem te verlichten.

Goal weet dat het bestuur van Barcelona hem afgelopen zomer graag had willen verkopen. Suarez' hechte vriendschap met Lionel Messi was echter zijn bescherming.

De komst van Antoine Griezmann en Neymar zou het aantal speelminuten van Suarez ongetwijfeld hebben aangetast, maar de Catalanen haalden alleen Griezmann binnen.

Het zijn dus niet alleen de fans die Suarez moet zien te overtuigen, maar ook de belangrijke figuren in de hogere regionen van de club. Zijn contract verloopt in 2021 en de kans lijkt vrij klein dat hij dat contract uitdient.

Barcelona heeft doelpunten van hem nodig in de Champions League, een competitie waarin hij de laatste tijd amper het doelnet weet te vinden.

Hoewel hij dit voorjaar scoorde in de 3-0 winst in de eerste halve finale tegen Liverpool, was dat zijn enige Europese treffer van het seizoen. En ook in 2017/18 kwam Suarez niet verder dan één doelpunt in de Champions League.

Bovendien heeft de oud-Ajacied al in negentien Europese uitwedstrijden niet meer gescoord. In september 2015 lukte dat voor het laatst.

Dat laatste punt kan de routinier woensdagavond niet veranderen als Inter op bezoek komt, maar scoren tegen landgenoot Diego Godín zou in elk geval bewijzen dat hij nog steeds beslissend kan zijn in grote wedstrijden.

En anders moet Suarez - nu Fati vleugels heeft, Messi terugkomt en Ousmane Dembélé veel potentie heeft - binnenkort misschien wel vanaf de bank toekijken.