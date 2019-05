Suárez rekent af met speculaties: "Ik heb de finale met tegenzin gemist"

Luis Suárez heeft zondagmiddag afgerekend met de speculaties over de operatie die hij begin deze maand onderging.

De Uruguayaanse aanvaller ging op 10 mei onder het mes vanwege een knieblessure, waardoor hij de laatste competitiewedstrijden van én de finale van de moest missen. Volgens criticasters om zo op tijd fit te raken voor de Copa América van aankomende maand in Brazilië, maar daar wil Suárez niets van weten.



De spits komt daags na de door Barcelona met 1-2 verloren bekerfinale tegen op social media met een uitgebreid statement. "Ik ben verdrietig en teleurgesteld dat ik mijn ploeggenoten gisteren niet heb kunnen helpen. Ik ben trots op de spelers: ze hebben alles gegeven om de supporters gelukkig te maken. Het is tijd om de blik op volgend seizoen te werpen en er alles aan te doen om onze doelen te bereiken", zo begint Suárez.



"Ik ben doorgaans geen persoon die reageert op dingen die over mij worden gezegd, maar ditmaal voel ik me genoodzaakt om dat wel te doen", vervolgt hij. "Veel dingen die zijn gezegd hadden een slechte intentie en trokken mijn professionaliteit in twijfel, vind ik. Ik ben dit seizoen begonnen met wat knieproblemen in het kraakbeen. Veel mensen waren daarvan op de hoogte en dankzij het geweldige werk van de medische staf van de club, heb ik kunnen doorzetten."



"Ik wil benadrukken dat de operatie die ik onlangs heb moeten ondergaan, niets te maken had met die oude blessure. Ik moest geopereerd worden vanwege een meniscusblessure, opgelopen in het -tweeluik met . Dat is de reden waarom ik geopereerd moest worden en dat is ook waarom ik de finale gisteren met tegenzin heb gemist. Sinds mijn komst naar Barcelona, heb ik elke dag laten zien dat ik 100 procent betrokken ben. Ik geef op elke training en in iedere wedstrijd alles voor dit shirt. Het is namelijk altijd mijn droom geweest om voor deze club te spelen", aldus Suárez, die eindigt met 'de krachtterm GO BARÇA!'.



Uruguay speelt op 17 juni zijn openingswedstrijd op de Copa América tegen Ecuador. Bondscoach Oscar Tabárez zei eerder deze week al dat hij zijn sterspeler op het contentienel eindtoernooi gewoon verwacht te kunnen gebruiken. "Ik denk van wel, hij werkt hard. Ik kan geen details prijsgeven, maar Suárez houdt ons op de hoogte met video's en foto's. Hij werkt hard aan zijn herstel. Ik weet hoe serieus Luis het neemt en ik ben ervan overtuigd dat hij alles zal geven om op tijd fit te raken", zo werd Tabárez geciteerd door diverse Uruguyaanse media.