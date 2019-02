Suarez moet geduld hebben in Londen: "Hij mist wedstrijdritme"

Denis Suárez liet Barcelona onlangs achter zich om tijdelijk aan de slag te gaan bij Arsenal. Daar kreeg hij nog niet één keer een basisplek.

Manager Unai Emery sprak dinsdagmiddag op het perspraatje voorafgaand aan de wedstrijd tegen Bournemouth over de Spanjaard.



De Spanjaard heeft er veel vertrouwen in dat Suárez gaat slagen in het Emirates Stadium. "Denis verbetert elke dag en zijn kwaliteiten kunnen ons veel opleveren", vertelt de manager over zijn speler. "Hij kan echter nog geen hele wedstrijd spelen omdat hij ritme mist. Het is een mogelijkheid dat hij in de basis begint en weet dat hij gewisseld wordt, of dat hij als invaller binnen de lijnen komt", blikt Emery vooruit op de wedstrijd van woensdag.



De 47-jarige trainer weet dat het niet gemakkelijk is om halverwege het seizoen bij een nieuwe club te belanden. "Hij leert ons kennen, maar het aanpassen heeft tijd nodig. Het was de bedoeling dat hij afgelopen zondag (tegen Southampton, red.) in zou vallen, maar de blessure van Stephan Lichtsteiner betekende dat ik hem helaas nog geen speeltijd kon geven." Voor Arsenal breekt een belangrijke periode aan met wedstrijden tegen Manchester United, Tottenham Hotspur en een tweeluik met Stade Rennais in de Europa League.



Voor de 25-jarige Suárez is het zaak zich zo snel mogelijk in het elftal van Emery te spelen. De Spanjaard wordt op dit moment door Arsenal gehuurd van Barcelona, maar er is een optie tot koop van ruim zeventien miljoen euro. "De zomer is nog heel ver weg", weet Emery. "We zijn zeer veeleisend als het gaat om hard werken, gefocust zijn en iedereen te laten zien dat we elke dag beter kunnen worden", sluit de coach af.