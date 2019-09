Suarez maakt zich zorgen: "Dit doet pijn"

Barcelona ging zaterdag onderuit bij Granada en Luis Suarez erkent dat er bij de Catalanen heel veel beter zal moeten.

Door de 2-0 nederlaag is de Spaanse kampioen voorlopig slechts op de zevende plaats terug te vinden in LaLiga. heeft drie punten meer, terwijl en nu respectievelijk drie punten en één punt voorsprong hebben. Zij spelen zondagavond nog tegen elkaar.

keek in Granada zaterdag na twee minuten al tegen een achterstand aan. "Je mag niet zo snel op achterstand komen, daardoor werd het nog lastiger voor ons", gaf Suarez na afloop aan. "We hadden veel balbezit, maar we deden daar te weinig mee. We moeten analyseren wat er mis is gegaan."

"Het is een zorgwekkende nederlaag, eentje die pijn doet en waar we goed naar moeten kijken", ging de Uruguayaan verder. "Want er zijn nog veel dingen die we moeten verbeteren." Barça heeft samen met de meest gepasseerde defensie van LaLiga, met negen tegengoals in vijf speelronden.

Suarez vindt niet dat de resultaten van dit seizoen moeten worden vergeleken met vorig seizoen. "We kunnen beter kijken naar onze prestaties in uitduels, want het is zorgwekkend dat we zo weinig kansen creëren. Dit zijn de wedstrijden die je de titel kunnen opleveren. We zullen sterker moeten zijn als we kampioen willen worden."

Barcelona krijgt dinsdag in Camp Nou bezoek van en vier dagen later volgt een uitwedstrijd tegen . Daarna is de eerste thuiswedstrijd in de tegen .