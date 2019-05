"Suarez gedroeg zich tegen Liverpool als een rat"

Luis Suarez kan niet op veel sympathie rekenen van John Aldridge, oud-speler van Liverpool.

Suarez maakte vorige week woensdag de openingstreffer namens tegen zijn oude club. De Catalanen versloegen in Camp Nou met 3-0 in de eerste halve finale van de . Aldridge stoorde zich enorm aan de Uruguayaan. "Suarez gedroeg zich als een rat. Dat kon echt niet", aldus de 60-jarige Ier in gesprek met de Irish Independent.



Aldridge vond het geen probleem dat Suarez uitbundig zijn doelpunt vierde. "Maar zijn capriolen buiten dat moment waren onacceptabel. Telkens als een tegenstander in de buurt kwam, ging hij naar de grond en hij probeerde continu zijn tegenstanders een kaart aan te naaien", aldus de voormalige spits, die tussen 1987 en 1989 voor Liverpool speelde.



"We weten dat deze jongen zelfs zijn oma omver zou rijden om een doelpunt te maken. Als ik nog in de kleedkamer van Liverpool had gezeten, had ik een plan gemaakt om hem uit te lokken, zodat hij een rode kaart zou pakken." Na de goal van Suarez zorgde Lionel Messi met twee goals ervoor dat Barça al met anderhalf been in de Champions League-finale staat.



Volgens Aldridge zal het publiek op Anfield zich dinsdag tijdens de return tegen Suarez keren. "Een zien hoe hij daarop reageert. Het is misschien de enige manier voor Liverpool om terug te komen in de wedstrijd."