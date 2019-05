Suárez belooft niet te juichen op Anfield: "Ik heb veel respect"

Luis Suárez keert dinsdagavond terug op Anfield, als hij met Barcelona ten koste van Liverpool de finale van de Champions League hoopt te bereiken.

Na een 3-0 overwinning in Camp Nou heeft de ploeg van trainer Ernesto Valverde de beste papieren op weg naar de eindstrijd in Madrid. In aanloop naar de return in de halve finale van het miljardenbal geeft Suárez aan nog altijd veel respect te hebben voor zijn oude werkgever en hij belooft daarom niet juichen als hij scoort.



De 32-jarige Suárez maakte in de winterse transferperiode van 2011 voor een bedrag van 26,5 miljoen euro de overstap van naar . Ruim drie jaar later werd hij voor ruim tactig miljoen euro weggekocht door . "Ik vind het speciaal om terug te keren op de plek waar ik mooie jaren heb beleefd", vertelde de Uruguayaanse aanvaller maandag op de persconferentie. "Ik ben de mensen bij Liverpool nog altijd dankbaar voor de manier waarop ik ben ontvangen. Het is bijzonder om hier te spelen. Ik heb mooie herinneringen aan mijn tijd in Liverpool."



"Suarez gedroeg zich tegen Liverpool als een rat"



Suárez weet dat Barcelona door de 3-0 thuiszege in het voordeel is, maar hij beseft dat er nog niets beslist is. "Hun supporters zullen nooit stoppen met het steunen van hun ploeg. Als je ook maar een seconde niet scherp bent, kan het zomaar veranderen. We moeten voorzichtig zijn. We speelden vorige week een van onze beste wedstrijden van het seizoen, maar nu zullen we het nog beter moeten doen", aldus de aanvaller, die ingetogen zal reageren als hij dinsdsagavond scoort. "Ik heb veel respect voor Liverpool en ben de club dankbaar. Ik zal daarom niet juichen als ik scoor, zoals ik dat nooit doe tegen de clubs waarvoor ik heb gespeeld."



Suárez is belangrijk geweest voor Liverpool en hij denkt dan ook niet dat hij uitgefloten zal worden. "Mensen weten wat ik hier heb gedaan. Ik denk eerder dat ik applaus krijg dan dat ik uitgefloten zal worden. En als mensen toch besluiten om me uit te fluiten, dan moeten ze dat doen als ze daar gelukkig van worden", aldus de ex-Ajacied, die dinsdag de geblesseerde Mohamed Salah niet zal tegenkomen op het veld. "Hij is een heel belangrijke speler, die al drie jaar lang tot de top drie van de wereld behoort. Hij zal gemist worden, maar met Origi, Shaqiri en Sturridge heeft Liverpool goede vervangers."