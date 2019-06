Suárez beleefde gitzwarte periode: "De verschrikkelijkste dagen uit mijn leven"

Luis Suárez heeft nog altijd moeite met de uitschakeling van Barcelona in de Champions League afgelopen seizoen.

De Catalaanse grootmacht won de heenwedstrijd van de halve finale tegen met 3-0, maar moest daarna een pijnlijke 4-0 nederlaag incasseren. De spits uit Uruguay spreekt van gitzwarte periode.



"De dagen na de uitschakeling, terug in , waren de verschrikkelijkste dagen uit mijn leven en loopbaan, samen met het WK van 2014. Ik wilde gewoon verdwijnen", refereert de aanvaller in gesprek met FOX Sports aan het incident met Giorgio Chiellini. Suaréz beet de verdediger van Italië tijdens de wedstrijd en werd vervolgens vier maanden geschorst.



"In die periode wilde ik mijn kinderen niet naar school brengen. Iedereen zag dat ik heel slecht in mijn vel zat. In de dagen na de nederlaag tegen Liverpool wilde ik ook helemaal niets doen. Het was een zware periode. Ik wilde het ook gewoon niet zien, want wij waren Barcelona. We dachten dat we altijd wel twee of drie kansen zouden krijgen op Anfield."



"Dit hebben we ook tegen elkaar gezegd, maar we werden nerveus. We gaven ballen zomaar weg en hadden niet de juiste instelling. Toen het eerste doelpunt viel, wisten we niet hoe we moesten reageren. Na afloop zei niemand iets in de kleedkamer. Er heerste teleurstelling en frustratie. We wisten dat we wederom een modderfiguur hadden geslagen."