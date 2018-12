'Stuntploeg ODIN '59 gokte op eigen bekerwedstrijd tegen FC Emmen'

De amateurs van ODIN ’59 spelen woensdagavond tegen sc Heerenveen, in het kader van de achtste finale van het toernooi om de KNVB Beker..

De Heemskerkse club hoopt na de zeges op FC Lisse (1-0) en FC Emmen (1-3) nóg een ronde verder te komen. Volgens een publicatie van de NOS bestaat de mogelijkheid dat de spelers van ODIN '59 tegen de regels van de KNVB in gegokt hebben op hun eigen wedstrijd tegen FC Emmen

Op beelden van de NOS uit de kleedkamer van ODIN ’59 na de overwinning op FC Emmen is uit de mond van doelman Barry van Dijk te horen en te zien dat 'heel veel jongens geld hebben ingezet . "Ja!", roept spits Eelke de Graaf, die naar het midden van de kleedkamer loopt met een telefoon in zijn hand en in de armen van keeper Mike van Vliet valt. Ploeggenoten voegen zich bij het tweetal en springen heen en weer.



Volgens 'een bron binnen de club' hebben de spelers van ODIN '59 inderdaad geld ingezet op een overwinning op FC Emmen en hadden ze dat ook al tegen FC Lisse gedaan. De opbrengst voor de amateurvoetballers zou duizenden euro's bedragen. "Ik was wel zo stom om het niet te doen", zegt trainer Richard Plug nota bene. "Volgens mij was de quotering best wel goed. Dus ik denk dat ik het ook wel had moeten doen."



De regels van de KNVB verbieden weddenschappen op iedere wedstrijd in je eigen competitie. Een onderzoek van de KNVB naar de kwestie is een logische vervolgstap en spelers die gokken op eigen wedstrijden riskeren dan ook een schorsing. "Indien er aanwijzingen bestaan dat is gehandeld in strijd met dit reglementaire verbod, zal dat worden onderzocht door in eerste instantie onze integriteitseenheid. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de aanklager tuchtrechtelijke vervolging instellen", laat de KNVB weten.



De KNVB heeft nog geen formele melding ontvangen over spelers die op hun eigen wedstrijd hebben gegokt, terwijl ODIN aangeeft dat men niet op de hoogte was van het inzetten op eigen wedstrijden. Men erkent dat de spelers een potje hebben om mee te gokken, maar dan op bijvoorbeeld buitenlandse wedstrijden. FC Emmen wacht af wat de KNVB doet.